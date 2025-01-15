陳庭妮買Prada新包不靠另一半「等下自己帶走」 曹佑寧面對催婚這樣說

記者鮑璿安／台北報導

Prada發表2025春夏系列，這一季在創意總監Raf Simons 與Miuccia 引領之下探索多元概念，今15日品牌也邀請陳庭妮以及曹佑寧兩人演繹新裝，而鄰近農曆過年，陳庭妮被問到是否要在現場選擇禮物請老公胡宇威買單，她則妙答：「請他來買好像有點久，等下就可以自己帶走」。





▲陳庭妮（右）以及曹佑寧兩人演繹Prada2025春夏系列。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮此次演繹Prada深藍色羊毛條紋上衣搭配撞色羊毛流蘇及膝裙 。（圖／品牌提供）

陳庭妮此次演繹Prada深藍色羊毛條紋上衣搭配撞色羊毛流蘇及膝裙，她很喜歡這次的風格，能夠表達女性的不同面向，「品牌風格一直是非常實穿的，我也可以找到混搭的單品，有很多種不同玩法」，而她自己的推薦單品則是一款Soft lux皮革立方包，陳庭妮表示包包十分輕巧，而且有口袋設計簡單輕便，金屬材質和光澤感又很時髦。





▲曹佑寧身穿藍紫色再生尼龍襯衫。（圖／品牌提供）

曹佑寧身穿藍紫色再生尼龍襯衫以及Collapse Re-Nylon麂皮運動鞋，他最喜愛鞋子單品，直言非常輕巧，穿上像是沒有穿一樣自在，很適合在過年走春時刻穿搭。而過年也可能會面臨長輩催婚，他非常坦然回答，「順其自然，緣分到就是ok，除了看月老、看感覺，自己也要勇敢準備好」。

本季Prada以「Infinite Present」為主題，強調由於演算法影響，我們單方面被接受指令的狀態，而唯有透過人們的介入、創造與選擇，才能實現意料之外的事物，在此向個人致敬，每個造型都是當下的獨特反映。藉此形塑科技感和日常面貌交融的時裝，運用看似衝突感的搭配組合，點燃大家對於時尚的渴望，模特兒佩戴誇張面具、護目鏡，無不讓人聯想到超級英雄的場景。而包款配件則以品牌擅長的幾何美學進行深入探討，像是Buckle系列手袋出現了水桶包款式，而皮帶可以隨心拆卸甚至是縮緊呈現不同廓形，另也有細長手柄的撞色保齡球袋以及Soft lux皮革立方包，都是值得關注的焦點。

同時，南韓女團TWICE成員Mina於官方宣傳影片中搶先穿上FENDI 預計於二月初上市的最新春夏25女裝系列新裝，印花服飾則體現品牌活力，以一頭甜美的中分長髮盡顯溫柔特質，一舉一動都散發獨特美感。此外她更搭配上最新款Peekaboo Soft Small包款，是品牌主打的熱門款式。Peekaboo Soft Small作為FENDI 2025年春夏女裝最新力作，是以經典Peekaboo Soft為藍本，打造極致柔軟的觸感，新版保留中號及大號包款鬆垮柔軟的結構，以優質小牛皮縫製，手感也特別輕巧。