新光三越台南小北門店6月登場！主打「年輕時髦」好吃好玩

▲新光三越南山廣場將以「小北門店」在今年6月正式登場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣百貨龍頭新光三越在去年出國潮、缺工、電費調漲等壓力下，去年全年繳出956億元營業額，年增1.2％成功挺過，新光三越總經理吳昕陽今（1／15）表示：「很高興有這樣的結果，感謝同仁們的努力。」位於台南的最新分店「小北門店」也即將在今年6月正式開幕，以年輕時髦為風格，進駐電影院等娛樂類別之外，還有首度進駐台南的話題店。

▲新光三越總經理吳昕陽去年繳出956億元成績單，今年挑戰千億。（圖／記者蔡惠如攝）

去年台灣百貨零售面臨出國潮、日圓持續偏低、精品銷售趨緩等衝擊，加上電費成本大漲，以及缺工等潛在因素，不少以精品為業績主力的百貨都衰退，2024年新光三越台中中港店單店業績仍有小幅成長，達到258.3億元連續蟬聯全台百貨店王，即便扣掉旗下新開店DIAMOND TOWERS，全台也有微幅0.6%成長，實屬不易。吳昕陽雖表示滿意，但也說仍有成長空間，今年持續向千億邁進。

而新光三越最新店「台南小北門店」，也預計在今年6月見客，鎖定周邊南科的小家庭、年輕客群，以「年輕時髦」的主題規劃，除了有電影院等娛樂類別業者進駐，也有餐飲酒吧與滿足日常生活所需等商家進駐，預計將成為台南新的文化與話題地標。