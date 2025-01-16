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2025過年禮盒推薦！5家人氣選擇　奢華烏魚子起司蛋糕、超夯奶油夾心餅

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文／人物誌

新年將至！又到了迎接農曆新年的時刻，除了期待與家人團聚、感受年節幸福氛圍外，這個時候送禮給親朋好友，也是表達愛意與感謝的最佳時機。

本篇精選了5家蛇年經典禮盒，還在猶豫要挑選什麼禮盒的朋友，可以參考看看。買個喜歡的禮盒，準備與親友一起迎接「小龍」蛇年的到來吧！

簡單李

主打奶油夾心餅乾的簡單李，人氣超夯，是年節送禮的好選擇。近期推出的過年禮盒更是誠意十足，禮盒以「蛻變新生」為概念，包裝設計以皮革蛇紋、燙金字樣為主，既典雅大方又融合傳統主題。

▲主打奶油夾心餅乾的簡單李人氣超夯。（圖／Thread@j.d_gift）

一盒12入，口味可自行挑選，除了經典的焦糖、肉鬆花生、芝麻外，還有新推出的限定口味「開心果蔓越莓」完全超應景過年氛圍，喜歡奶油夾心餅乾的朋友們，今年過年別錯過了！

ミニ・耘菓

日式職人甜點品牌耘菓，除了有冬季熱賣的草莓鐵盒蛋糕，今年春節更是首次推出常溫禮盒。在嶄新的一年，用新樣貌登場，喜歡日式小點的朋友們，真的有福了。

▲日式職人甜點品牌耘菓今年春節首次推出常溫禮盒。（圖／FB@ミニ・耘菓）

禮盒外觀融入了日本新春元素，加上富士山與達摩不倒翁，彷彿是來自日本的伴手禮，收禮的驚喜感滿滿。點心品項還多達9種，包含象徵「繁榮」與「長壽」的年輪蛋糕、日式蜂蜜蛋糕、果醬小花餅、琥珀糖還有御守造型的最中餅等，不僅寓意吉祥，豐富程度也很適合全家團聚時一起享用。

ChizUP

蛇年最奢華的蛋糕，真的非它莫屬！IG超人氣起司蛋糕品牌ChizUP，在春節期間推出的「烏魚子起司蛋糕」真的讓人口水直流，尤其是烏魚子愛好者和起司控，絕對會愛上。

▲春節期間限定推出的烏魚子起司蛋糕。（圖／FB@ChizUp）

烏魚子的鹹香配上頂級奶油乳酪，超創意的做法，將中西式食材完美融合，鹹甜的奢華驚喜感，加上烙印在蛋糕上新年祝福，不僅送禮得宜，更適合在過年期間體驗一番。

青鳥旅行

節日送禮，蛋捲禮盒也是許多人的首選。台中超人氣蛋捲品牌青鳥旅行，也在過年期間推出了限定的蛋捲禮盒。以「春舞金燦」為新年禮盒之名，包裝設計講究，將新年意境與藝術結合，簡約大氣，是親友間送禮的最佳選擇。

▲青鳥旅行過年期間推出了限定的蛋捲禮盒。（圖／FB@ 青鳥旅行）

禮盒款式也是心意滿滿，有多入款式可選擇，除了平日的經典人氣口味外，這次的限定口味「咖啡歐蕾」也在其中。平常就喜歡灌餡蛋捲的朋友，快把握時間訂購吧！

Sefun

想送禮又能做公益，首選就是喜憨兒的手作禮盒。今年官網推出的新年禮盒超可愛，以招財貓為主，點綴繽紛的花朵，給人青春快樂的感覺。商品除了有手工餅乾外，還有凍頂烏龍茶，若有需要送禮給長輩，挑選這款一定不會錯。

▲喜憨兒的手作禮盒，今年推出的新年禮盒超可愛。（圖／sefun官網）

此外，官網還有烏金干貝醬、牛軋糖、曲奇餅乾等多種禮盒選擇。新的一年，除了好好滿足味蕾外，分享溫暖也能讓新年更圓滿。

延伸閱讀

精選 5 類過年必吃零嘴｜咀嚼系牛軋糖、層次系蛋黃酥，讓你越吃越涮嘴！

新春佳節紅喜氣！紅帽子「1st MEISTER」草莓焦糖可可夾心餅乾祝您甜蜜美好一整年

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 過年, 新年, 伴手禮, 禮盒, 烏魚子

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