《我的完美秘書》7台詞：對公司來說，我們只是一群可有可無的人

記者鮑璿安／綜合報導

由韓志旼、李浚赫主演的戲劇《我的完美秘書》擁有高熱度，劇情講述獵頭公司CEO姜智允對生活一竅不通，遇上了獨自扶養六歲女兒的單身爸爸劉恩浩，兩人展開治癒羅曼史。以下就公開對人生、職場、愛情相當受用的金句台詞，一起來看看。

1. 人生的道路會記住一切，無論是生活中的小事或是重大事件，還是你重重摔倒的時候，你又堅定地站起來的時候，你的起點在哪裡，你又走過了哪裡，你的夢想是什麼，甚至是你不曾計劃的事，它也都知道。人生的道路會回來，你會在漫長的旅途中看到很多事情，但最終你會想起你那溫暖的家，一旦經歷了你想擁有的一切，這條路就會帶你回家。

2. 如果被謠言左右，往往會看不到真相。

3. 別太勉強自己，對公司來說，我們只是一群可有可無的人，我們的宿命就是被人利用完就拋棄，新人，只要再找就有。

4. 因為食物最能讓人有家的感覺，重點不只是在於吃東西，你在吃的是別人的心意，那些不辭辛勞為你準備食物的人。

5. 如果你不相信自己，無論在哪裡工作你都不會快樂，你是很出色的廚師，不要去依賴別人。

6. 吃美食很治癒，填飽肚子也能充實心靈。

7. 改變總是讓人畏懼，但你一旦退縮，就會跟不上時代。