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金世正愛用款Longchamp包換甜菜根紅！TORY BURCH水晶蛇爬上包超應景

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記者鮑璿安／綜合報導

農曆春節將至，勢必要入手一顆應景百搭的包款，Longchamp為經典的Le Roseau手提包換上甜菜根紅色，盡顯優雅時髦態度，而TORY BURCH則讓水晶蛇形裝飾攀爬上包身，格外具有巧思，都是相對平價的選擇。

▲▼綜合包款 。（圖／品牌提供）

▲Longchamp品牌大使金世正多次演繹Le Roseau手提包 。（圖／品牌提供）

▲▼綜合包款 。（圖／品牌提供）

▲▼綜合包款 。（圖／品牌提供）

▲甜菜根紅色Le Roseau、 Daylong手提包。（圖／品牌提供）

▲▼綜合包款 。（圖／品牌提供）

Longchamp品牌大使金世正多次演繹Le Roseau手提包，這次以黑色套裝搭配栗子色款式，經典竹節扣設計成為品牌的亮點。為了即將到來的新春，品牌為人氣款式都換上了甜菜根紅色應景，打造喜慶風格，而新款Le Roseau斜背袋設有巧妙的錯視畫外側口袋，靈感來自園丁圍裙的實用設計，看起來可愛度更升級。另外也帶來了極簡風格的Daylong手提包，以柔軟精緻的紅色小牛皮打造，設計靈感源自經典保齡球包，圓弧線條與曲線設計相得益彰。

▲▼綜合包款 。（圖／品牌提供）

▲▼綜合包款 。（圖／品牌提供）

▲▼綜合包款 。（圖／品牌提供）

▲▼綜合包款 。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH帶來了閃耀蛇年特別系列 。（圖／品牌提供）

TORY BURCH帶來了閃耀蛇年特別系列，包款、鞋履、服飾單品上都能感受到吉祥寓意，從頭到腳都討喜，包款金屬鎖釦點綴蜿蜒的水晶蛇形裝飾，與品牌標誌緊密纏繞；而緞面迷你托特包配以形如纖細蛇身的琺瑯材質提把，燙鑽工藝點綴經典單品，T Monogram系列也以水鑽閃出耀眼光澤，為新春佳節增添光芒，蛇形圖案一一貫穿於本系列羊毛開襟衫與珠寶飾品，成為百搭單品。

關鍵字：

手提包, 農曆春節, Longchamp, TORYBURCH, 新春

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