謝金燕傳授10個變美秘笈！減肥從來不是明天的事　從隨時「縮小腹」開始

▲謝金燕累積幾十年經驗的變美秘笈，趕快學起來。（圖／取自jeanniehsieh___bbb IG）

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曾說「腹肌就是她的時尚配件」的謝金燕不但有大長腿＋性感腹肌，更厲害的是她170公分卻常年維持在47公斤左右，到中國大陸錄製節目《浪姐5》也掀起「台灣女生真的很抗老」的話題討論，這篇就來看看50歲「姐姐」謝金燕累積幾十年經驗的變美秘笈到底有哪些？真的要趕快學起來！

謝金燕的抗老變美秘笈：在家從不穿寬鬆的衣服

要穿永遠緊到爆的那一種，這樣可以方便隨時觀察多出來、不必要的贅肉。一旦練出馬甲線後就會想維持住，緊身的衣服真的能幫助自己不要鬆懈。

▲緊身的衣服能幫助自己不要鬆懈。（圖／取自jeanniehsieh___bbb IG）

謝金燕的抗老變美秘笈：全身鏡四處放

放鏡子是因為她照到不對勁的時候就要趕快運動，動腦筋讓自己的運動不無聊，再去多買逼死人的衣服，再想辦法穿起來逼死人。

▲放全身鏡可隨時觀察體態變化。（圖／取自jeanniehsieh___bbb IG）

謝金燕的抗老變美秘笈：24小時縮小腹除了睡覺

謝金燕曾經提到會提醒自己要縮小腹，要將這個行為變成習慣，即使自己在追劇、洗碗也都會「縮小腹」。因為隨時收縮腹部肌肉有助於強化腹部肌肉群，包括腹直肌、腹橫肌和腹外斜肌等，這對於改善姿勢、支撐脊椎、減少腹部脂肪積聚都有一定的幫助。

▲謝金燕提到會提醒自己要縮小腹。（圖／取自jeanniehsieh___bbb IG）

謝金燕的抗老變美秘笈：再好吃的東西吃到7分飽就要停

吃東西不要太專心因為要慢慢慢，把胃養小小自然就肉少少。謝金燕提到光靠運動還不夠，自律飲食才能降體脂，腹肌通常就是在你體脂下降到某程度後就會比較明顯，因為脂肪變少，腹部肌肉線條當然就跑出來了，很多人可能有腹肌但因為肚子脂肪太多蓋住肌肉所以看不到腹肌。

▲自律飲食才能降體脂。（圖／取自jeanniehsieh___bbb IG）

謝金燕的抗老變美秘笈：不喝含糖飲料不然會腰粗

維持好身材的謝金燕自然不喝含糖飲料，因為糖不但會變胖也會影響皮膚，謝金燕還提到如果你懶得運動那就要吃更少，否則很快變胖。

▲謝金燕不喝含糖飲料維持好身材、好肌膚。（圖／取自jeanniehsieh___bbb IG）

謝金燕的抗老變美秘笈：追劇時也要動滋動滋

50歲還能有如此緊緻的身材超狂，而她私下的運動習慣就是騎飛輪、使用健腹器來加強鍛鍊腹部肌肉，就是會練到腹部有痠痛感，對於腹部線條謝金燕十分執著與自律。

▲謝金燕私下對鍛鍊腹部肌肉十分執著與自律。（圖／取自jeanniehsieh___bbb IG）

謝金燕的抗老變美秘笈：洗碗時要蹲馬步

將每個能消耗熱量的方式都融入生活日常，這樣更有助於維持好身材，除了洗碗時蹲馬步以外，能爬樓梯就不坐電梯也是一種運動。

▲將能消耗熱量的方式都融入生活日常，有助於維持好身材。（圖／取自jeanniehsieh___bbb IG）

謝金燕的抗老變美秘笈：不曬太陽才可以慢慢老

除了不曬太陽外，謝金燕還說自己「不熬夜不菸酒基本上沒朋友」，因為朋友聚會太多就容易攝取美食或者酒精飲料，而酒精飲料都是高熱量，基本上對身體以及皮膚有害的事情，謝金燕都是能免則免。

▲對身體以及皮膚有害的事情，謝金燕都是能免則免。（圖／取自jeanniehsieh___bbb IG）

謝金燕的抗老變美秘笈：髮型、化妝技巧也要學

謝金燕分享要剪一個可以修飾臉型的髮型，也要學習化妝技巧來修正臉型的缺陷，另外穿衣風格能力也要多學習，放大身體的優點、遮蓋缺點。

▲學習化妝技巧來修正臉型的缺陷。（圖／取自jeanniehsieh___bbb IG）

謝金燕的抗老變美秘笈：變美靠的是自律

謝金燕提到自己數十年如一日，靠自律維持在滿意狀態，她說變美沒有捷徑、唯有自律與堅持，減肥也從來不是明天的事，而是從現在開始，想要變得更漂亮每個人都可以做到，不要想像過程會有多辛苦，因為你會越來越好，你會因為自信更加快樂。

▲謝金燕說變美沒有捷徑、唯有自律與堅持。（圖／取自jeanniehsieh___bbb IG）

謝金燕提到以上都做到的話，你要多正有多正，投資自己成本不要設限，心力、財力、續航力隨時準備好，人人都會老但她就是要慢到爆，多看美圖催眠自己也可以，好的心態才有好的狀態，謝金燕還笑說美肌修圖當然也不可少，如果拍到她的醜照請毀掉。

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