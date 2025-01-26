開運紅色內衣6款推薦　夢幻蕾絲挺出美麗胸型、設計師聯名時尚感滿滿

▲2025招桃花、招好運開運內衣推薦。（圖／EASY SHOP、黛安芬、PEACH JOHN）

圖文／CTWANT

迎接新年大家當然都想要開運阿，除了穿新衣、新鞋，以及搭配一些開運小技巧外，其實把內衣汰舊換新也是開運方式之一，還能顧好美麗胸型。2025招桃花、招好運就從穿上開運內衣開始！

開運內衣推薦：PEACH JOHN 日常美胸魅惑焦點蕾絲下擺內衣

以高顏值又有機能聞名的PEACH JOHN，夢幻蕾絲的款式讓許多女生愛不釋手，而這款以馬甲設計、低調的暗紅色內衣，穿起來優雅有質感。從側邊向內推送，加上高脇邊非常包覆，小肉肉集中，集中托高同時修飾側身線條顯得俐落，穿起來胸型很挺且美胸效果棒棒der。

▲PEACH JOHN 日常美胸魅惑焦點蕾絲下擺內衣／990元。（圖／品牌提供）



開運內衣推薦：PEACH JOHN GiRLS 集中閃爍性感交叉成套內衣組

前胸交叉小性感、小資女孩必收款，內衣內褲成套價只要990元，直接加購物車無懸念！金蔥絲線閃耀光芒的設計，帶點粉嫩的紅色調，可愛感up up，穿上增添胸部豐盈感，使胸部向內集中，創造看似豐滿且雙峰之間深邃的視覺效果。

▲PEACH JOHN GiRLS 集中閃爍性感交叉成套內衣組／990元。（圖／品牌提供）



開運內衣推薦：EASY SHOP [Audrey]魔塑 好波-深V集中美胸側包機能內衣

想要開運又有機能，這款「Audrey魔塑 好波」不能錯過。獨家研發3D魔襯結構、反地心引力版型剪裁，塑胸機能內衣打造360º美胸，高脇邊包覆副乳把迷路脂肪收進來，養出集中美胸顯瘦又有波。紅色搭配刺繡蕾絲設計華麗璀燦，穿出從容優雅女王氣場。

▲EASY SHOP [Audrey]魔塑 好波-深V集中美胸側包機能內衣_玫瑰紅／1,780元，內褲／580元。（圖／品牌提供）



開運內衣推薦：EASY SHOP[Miss Audrey] 防擴雙C-開運有錢花最厲害的無鋼圈內衣

這件「開運有錢花」系列內衣，就是最強開運款，這個年不能沒有吧！Miss Audrey最厲害無鋼圈內衣防擴雙C的新系列，除了內衣本身超強的機能設計UP UP推片及25mmQ彈柔軟棉杯集中飽滿又顯瘦外，以開運金幣蕾絲點綴寓意腰纏萬貫，加上胸前水鑽寓意「鑽飽有錢花」，真的不收不行。

▲EASY SHOP [Audrey]魔塑 好波-深V集中美胸側包機能內衣_好事紅／1,380元。（圖／品牌提供）



開運內衣推薦：Triumph黛安芬 Sensual Spotlight 聚光璀璨系列

黛安芬的Sensual Spotlight聚光璀璨系列，無鋼圈款搭配獨創澎澎氣墊，輕盈提托、罩杯瞬間提升1個尺寸。搭配全新燦紅色、開運必備，同色系花漾蕾絲點綴於胸前，塑造立體胸型，精美刺繡散發迷人風采。

▲Triumph黛安芬 Sensual Spotlight 聚光璀璨系列 澎澎氣墊V型無鋼圈內衣／2,680元。（圖／品牌提供）



開運內衣推薦：Triumph黛安芬Shuting Qiu聯名系列

黛安芬另一款是2025新春限定、與時尚設計師Shuting Qiu（裘淑婷）聯名系列，時尚感滿滿。以充滿活力的花卉圖案為核心，巧妙運用花卉圖騰與鮮明色彩對比，打造2025新禧蛇年限定系列，以金銀絲刺繡花卉圖案增添奢華細節，充滿節慶氣息與時尚魅力。

▲Triumph黛安芬 Shuting Qiu 設計師聯名系列｜2025新年限定 澎澎氣墊V型無鋼圈內衣／4,680元。（圖／品牌提供）



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