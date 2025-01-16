改善惱人片片雪花！「抗屑洗髮精」盤點　解決冬季頭皮乾癢

記者曾怡嘉／綜合報導 圖／品牌提供

冬季氣溫驟降，外部環境乾冷加上室內外溫差大，容易讓頭皮在出汗與乾燥中反覆交替、打破頭皮保水度，容易因刺激引起不適，進而造成頭皮屑產生、引發飄雪危機。盤點溫和去屑洗髮品，幫你解決雪花片片的惱人尷尬。

在挑選冬季洗髮精時，除了確保洗髮精含有溫和的保濕與清潔成分，對抗因細菌感染引發的頭皮屑問題，選擇可有效消滅壞菌、保留共生菌的抗菌成分，以維持健康平衡的頭皮菌相。

▲Juliart 深層抗屑胺基酸洗髮精 220ml+l Delta 3 in 1 洗髮沐浴露 150ml組合，950元。

結合四大核心抗菌技術，降低頭皮壞菌的自我保護能力；另外，採用溫和的弱酸胺基酸界面活性劑，同時搭配保濕成分，可降低清潔刺激、溫和潔淨髒污，達成頭皮油水平衡。

▲uka 淨屑止癢洗髮沐浴露，400ml，1,800元。

內含90%以上天然來源成分，修復頭皮防禦力，告別搔癢頭屑。珍貴大葉釣樟含量高達30%，可深度保濕，抗菌止癢，加入迷迭香葉油抑制頭皮屑、北非雪松調理頭皮油水平衡。調合薄荷、迷迭香和雪松的清凉微甜香味，適合敏感、乾性髮質使用。

▲basiik 綠拿鐵清涼抗屑洗髮精，250ml，980元。

以全植萃添加再搭配3重養護配方，從頭皮源頭改善油脂代謝異常導致的頭皮屑困擾，同時搭配天然精油與植萃配方，改善頭皮出油與異味，讓頭皮環境清爽舒適。

▲艾瑪絲 森系列草本去屑洗髮精，1000ml，1,200元。

專為頭皮屑困擾研發設計，更通過國際檢測臨床試驗，對於頭皮出油、有頭皮屑困擾者進行產品使用實測，證實100%淨屑、控油、舒緩頭皮搔癢不適，解決頭皮屑困擾，維持頭皮清爽舒適。