Stray Kids方燦升格FENDI大使！學院風帥照曝光「法棍小包藏可愛亮點」

記者鮑璿安／台北報導

Stray Kids隊長Bang Chan方燦擁有高人氣，如今再摘下一枚代言，FENDI宣佈他成為新任品牌大使，並驚喜公開一系列官方形象照，畫面中方燦身穿最新2025年春夏男裝系列造型，新款Baguette Double包上還掛上了可愛的小狗吊飾，超有童心，一舉一動都魅力破表，也讓粉絲們期待雙方未來更多精彩合作。





▲Stray Kids隊長Bang Chan方燦成為FENDI新任品牌大使 。（圖／品牌提供）

方燦這次以一身FENDI 2025年春夏男裝系列的完整造型亮相，學院風格的奶白色條紋棉質針織上衣，上頭點綴了FENDI紋章，並搭配綠色領帶和襯衫，飾有明線的提花短褲和Selleria工藝製成的FENDI Force運動鞋，賦予多層次造型十分帥氣。此外，他手拿品牌經典的黑色Cuoio Romano皮革Baguette Double，以及飾有FENDI Crest紋章的黃色Cuoio Romano皮革Peekaboo Soft Small，正式之餘注入俏皮感，兩者均繫上Ito小狗及雪糕造型的趣怪吊飾，將整體造型昇華。

▲方燦演繹Baguette 包款，繫上Ito小狗吊飾超可愛 。（圖／品牌提供）

方燦於2018年以Stray Kids隊長身分出道，而他與FENDI也並非首度合作，早在2024年6月，當時他出席米蘭舉行的FENDI 2025年春夏男裝系列時裝展，成為頭排嘉賓。自此，Bang Chan於不同場合穿上FENDI公開露面，包括Stray Kids World Tour 世界巡迴演唱會，以及I-Days Milano 2024和BST Hyde Park 2024等音樂節，將品牌的設計和美學完美融入個人風格。而對此全新頭銜，Bang Chan說：「FENDI充滿創意和趣味，跟我非常合拍，我很榮幸於FENDI踏入100周年時加入這個大家庭，為這樁美事增添更獨特的意義。」





▲BOTTEGA VENETA 新春系列形象廣告，舒淇、楊祐寧出鏡 。（圖／品牌提供）

與此同時，Bottega Veneta 2025年農曆新年形象廣告來到湖南省瀏陽市取景，以夜空為幕象徵點亮新年，由曾與導演王家衛合作過《春光乍泄》的知名攝影師及平面設計師夏永康掌鏡，由新任品牌大使楊祐寧與舒淇一同出鏡，以電影般的迷人視角展開故事。舒淇身穿圖騰亮片洋裝，手拿Andiamo Clutch包款，持續發揮她美神顏值，更與楊祐寧對視一笑，畫面十分輕鬆愜意。為慶賀農曆蛇年到來，新春臻選系列在品牌皮革編織工藝之上注入靈感，帶來了創意感十足的蛇形提把Tosca包款，將小蛇的紅舌頭俏皮呈現在包款提把；另也有綴有玉球裝飾的Tosca包款，寓意純潔高雅、吉祥如意。