《我的完美秘書》韓志旼被李浚赫寵溺飆高收視率！凍齡女神美貌引熱議

▲《我的完美秘書》韓志旼被男秘書李浚赫寵溺飆高收視率。（圖／取自roma.emo IG）

圖文／CTWANT

在《我的完美秘書》中扮演能力與美貌兼具的獵頭公司CEO姜智允，41歲的韓志旼演技也越來越純熟精湛，這部劇現在在韓國超級紅，第四集收視率已經飆到11%是首播的兩倍。除了男秘書李浚赫吸睛外，歐膩韓志旼20年如一日的清新感美貌也成為網路話題，趕快來看看她的凍齡秘密有哪些。

▲《我的完美秘書》現在在韓國超級紅。（圖／取自roma.emo IG）

《我的完美秘書》韓志旼保養方法：攝取膠原蛋白並喝蔬果汁抗氧化

韓志旼除了保持規律的生活作息之外，還會自製蔬果汁來補充維他命A、C、E，另外再補充膠原蛋白來發揮最大功效，養出Q彈皮膚。私下不工作的時候也盡量維持素顏讓皮膚多休息。

▲韓志旼私下不工作的時候也盡量維持素顏。（圖／取自roma.emo IG）

《我的完美秘書》韓志旼保養方法：保持清淡的飲食習慣

除了最基本的每天喝2000cc水量還會保持清淡的口味、攝取蔬菜水果之外也會加入保健食品來補充全面的營養素，只要各種營養都有足量攝取，就會保持活力與好氣色。

▲韓志旼、李浚赫搭檔新戲，兩人都保養得好。（圖／取自roma.emo IG）

《我的完美秘書》韓志旼保養方法：汗蒸幕去水腫、排毒保持紅潤好氣色

韓志旼注重身體循環所以會去汗蒸幕排汗、消水腫，透過排汗來提升血液循環與新陳代謝，連氣色都會變得紅潤、皮膚也會特別亮。韓志旼長年維持在45公斤，嬌小身材看起來更加凍齡。

▲《我的完美秘書》花絮照。（圖／取自roma.emo IG）

《我的完美秘書》韓志旼保養方法：自製香蕉醋排毒、排便、消水腫

製作方法就是用紅糖＋食用醋＋香蕉片，以1：1：1的比例調製後放進密封罐，等紅糖融化於食用醋後再放進香蕉片並置放於室內陰涼處一天，接著要放進冰箱兩周，之後如果要喝可以挖幾勺出來再加水一起喝。

▲《我的完美秘書》劇照。（圖／取自roma.emo IG）

《我的完美秘書》韓志旼保養方法：一周三次皮拉提斯來維持好體態

韓志旼特別喜歡能伸展、放鬆的皮拉提斯、瑜伽等運動，在工作沒有滿檔的時候一周還可以上三次。通過加強這些肌肉群，可以改善姿勢，減少腰背痛以及使身體線條變得更順暢。

▲韓志旼特別喜歡能伸展、放鬆的皮拉提斯、瑜伽等運動。（圖／取自 roma.emo IG）

延伸閱讀

▸ 等了12年！槍決延遲1小時 王爸一度徬徨不安：會不會不執行？

▸ 愛妻和女兒都遭黃麟凱殺害 受害者父親「家人被殺卻沒報仇」遭恥笑

▸ 原始連結