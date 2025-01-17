CASETiFY限時「第二件半價」要入手要快　蛇年限定手機殼登場

▲CASETiFY推出以「擄蛇翻身行大運」為主題的新春限定系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導



迎接2025蛇年，配件品牌CASETiFY推出以「擄蛇翻身行大運」為主題的新春限定系列，結合時尚設計與節慶元素，推出多款蛇年專屬印花手機殼與電子配件，另祭出限時優惠與抽獎活動，1／23至2／3期間購買任一手機殼，即享第二件商品半價優惠。

CASETiFY以黑金配色與立體蛇紋為設計主軸，推出極黑王蛇印花系列。產品巧妙融入蛇年的象徵意涵，搭配質感設計，適合作為春節聚會中的穿搭亮點或個性配件。這些印花不僅具視覺吸引力，也傳遞出力量與財富的象徵，為新的一年增添潮流氣息。

除極黑蛇王之外，還有超討喜的招財貓系列手機殼，以吉祥紅色與粉色為底，結合傳統招財寓意與現代時尚設計，營造充滿福氣的節慶氛圍。台灣藝術家WHOSMiNG也為品牌設計了以貓咪為主題的配件，融入簡約線條與金色點綴，帶來幸福與溫暖的象徵。

業者表示，即起至1／28期間推出購物滿贈活動，購買兩件商品（需包含一個手機殼），即可獲得蛇年限定限量紅包袋；從1／23至2／3更加碼全品項「第二件半價」優惠（新品、限定精選及聯名系列除外）；1／28至2／2全台門市推出消費滿3,800元抽獎活動，參加者有機會獲得串珠鑰匙圈與藝術家手繪春聯等好禮，為春節購物增添更多驚喜。

準備進入春節前奏，星巴克也發表一系列蛇年新品，用粉橘、粉紅結合蛇年意象，居然把蛇也變得很浪漫，此外馬克杯也設計出許多蛇的俏皮樣貌，讓你一看就可愛到，連星巴克熊也有「魅力如蛇熊寶寶」娃娃參一腳，現也推出購買1,350元的飲料券一本，即贈蛇年紅包袋讓你蛇蛇如意。

蛇年即將到來，也象徵著智慧、靈動與穩健前進的寓意，帶來轉機和新的能量，星巴克即起推出一系列超過26款蛇年新品，融合可愛又充滿活力的蛇形象，並以新春喜氣的紅色為主題，象徵好運與祝福，更重要的是設計都很可愛，讓使用者一整年都很實用。

保溫杯、TOGO杯等設計今年自然以可愛小蛇為主軸，穿上粉嫩的花朵裝飾，象徵著迎接新春的喜悅和活力，與大家一起歡慶新的一年。透過鮮明的色系和流暢的線條，用一個嶄新的氣象與使用者一起迎接來年。

此外在地開發設計的蛇年杯款，採用了珊瑚粉、淘喜橘和天空藍等活潑色系，靈活又俏皮的蛇蛇圖案巧妙地融入杯款設計中，超可愛的逗趣表情跟姿態讓人看了心情也放鬆起來，星巴克熊Bearista也應景換上蛇年裝扮，「魅力如蛇熊寶寶」娃娃充滿十足的蛇年元素，超討喜的開啟新年正向氛圍，熊熊迷們準備入手啦。

星巴克表示，即起至門市購買售價1,350元的星巴克飲料券一本，可獲得「星巴克蛇年紅包袋」，一組兩款各3入。另從1／15起購買兩本飲料券，還可額外獲得星巴克祈願系列馬克杯所延伸設計「祈願磁鐵3入組」，在地民眾喜愛財神爺、土地公、關聖帝君一次收藏，為新年增添福氣與祝福。