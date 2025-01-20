fb ig video ETtoday search mobile

黃仁勳8大勵志金句：你此刻在做的事，可能是你人生的重大突破

>

記者鮑璿安／綜合報導

NVIDIA輝達創辦人兼執行長黃仁勳來台掀起旋風，出生於台南的他，9歲被父母送到美國肯塔基州寄宿學校，於史丹福大學取得電子工程學碩士學位後，在1993年創立NVIDIA，因人工智慧熱潮，去年NVIDIA市值首度達到1兆美元，也寫下屬於黃仁勳自己的歷史，本次就來盤點他曾說過那些激勵人心的金句，值得一看。

▲▼NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

▲NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

1. 人生最重要的是選擇，你如何選擇，第一我們如何選擇去做那些世界上從未有人做過的事情，我們希望我們做的事情是非常困難的，而一件事如果很難做到，那麼自然就阻止了一大堆其他人，你聽我說過很多痛苦和折磨，這實際上是一個積極的屬性，是好事，能承受痛苦和磨難的人，最終才是成功的。

2. 然後你最好非常熱愛做那件事，如果不熱愛，痛苦和折磨就太大了。

3. 你應該選擇一些東西，這就是你註定要做的，無論是關於你的個性、特長、專業知識，或者你身邊的人的特質。

4. 你此刻在做的事，可能是你人生的重大突破。

5. 你不是為了食物而奔跑，就是為了避免成為食物而奔跑，往往你無法分辨到底是哪種情況，但無論如何，都要保持奔跑。

6. 不要浪費自己的才能和天賦去做別人已經做得夠好的事上。

7. 期望很高的人往往韌性非常低，不幸的是，韌性對成功很重要，我不知道如何教你，希望你們能承受苦難。

8. 我不需要追求更多，但我渴望把當下的工作做到最好。

關鍵字：

黃仁勳, NVIDIA, 輝達, 激勵金句, 成功

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【人家害怕吉了】吉娃娃亂尿尿還沒被罵就先狂抖

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

蔡秀彬短髮髮型推薦！一刀切太美　根本高顴骨最佳範本

蔡秀彬短髮髮型推薦！一刀切太美　根本高顴骨最佳範本

星巴克今起推「大杯以上買一送一」　連續兩天爽賺一杯

星巴克今起推「大杯以上買一送一」　連續兩天爽賺一杯

宋慧喬小男孩造型洩非凡身家　外套27萬、AP錶逾316萬

宋慧喬小男孩造型洩非凡身家　外套27萬、AP錶逾316萬

成功者都有的4種氣質　決定整個人是否有「高級感」 鞋櫃爆了也要買！2025話題球鞋盤點　PUMA賽車鞋、鬼塚虎Y3K潮流必跟上 大寒養生6個重點：注重頭頸保暖、晚上10點一定要入睡 金秀賢拎Prada包「全黑機場時尚」帥翻！金泰梨男孩風短髮搭大包超萌 新光三越台南小北門店6月登場！主打「年輕時髦」好吃好玩 45歲周杰倫又帥又潮！軍裝外套配針織背心輕鬆穿出少年感 雙北6間超人氣甜點伴手禮　草莓大福、鳳凰酥自用送禮都很讚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面