ONE BOY機能衣「付錢等兩個月拿不到貨」　消費者怒斥詐騙

▲ONE BOY年前猛力促銷，卻導致消費者付了錢等快2個月還拿不到貨引發抱怨。（圖／翻攝ONE BOY官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

年關將進，前幾年在服飾界紅透半邊天的ONE BOY衝鋒衣，近期在官方粉絲頁大舉促銷旗下單品，吸引民眾趁折扣入手，但卻發現去年12月初下單且已付款，到現在都還沒拿到商品，且傳訊給小編均未收到任何回覆，官方在1／13也發出聲明「因訂單量激增，導致回覆及出貨上的延遲」，但對比品牌持續在各百貨舉辦特賣出清，網路訂單卻出現無貨可給詭異情況。

台灣機能服飾品牌ONE BOY出現近期在網路上推出年終特價，卻遲不出貨的狀況，其品牌官方臉書小編巨量貼文推出兩件優惠、任選三件優惠、黑卡85折等，其頻率密集到1、2小時就貼一篇新文，而幾乎每則下方都有民眾留言抱怨「已付錢卻收不到貨」、「要取消訂單根本找不到選項」、「客服電話、發訊小編完全沒回應」的消息。

對此官方也在1／13貼出公告，表示「近期因訂單量激增導致回覆及出貨上的延遲，目前私訊量持續爆量，無法於第一時間回覆私訊及電話，若同時大量進線，就會有撥不通的狀況發生，絕不是惡意不接電話；在此，請大家多加善用我們的另一客服管道臉書粉專私訊，客服人員會依序回覆，也再次提醒消費者們，私訊後客服人員會依序回覆，請耐心等待，我們並不會忽略任何私訊。」並附上疑似工廠出貨的照片。

但仍被下方留言打臉「請問我有私訊一個禮拜怎麼都不回」、「客服打不通，私訊又不回，備貨中備貨中是要備多久？」、「信用卡帳單都來了，東西還沒來」、「感覺像是另類詐騙！！！！下單收錢以後，客服電話無真人接聽，Messenger更無真人回應」、「千萬別下單，會拿不到貨」。

雖然底下留言已爆發民怨，品牌官網小編仍每隔1至2小時持續貼出新的促銷文。目前ONE BOY在部分百貨仍有設櫃，百貨通路低調表示，2025年該品牌確實有撤櫃計畫，但目前還沒聽到其他風聲，不過業界人士也表示，遲不出貨但卻一直促銷的模式「確實不太普通」。

記者致電ONE BOY總公司，電話持續無法接通，目前尚無法取得ONE BOY方回應。

ONE BOY在1／13於官方臉書聲明全文：

近期因訂單量激增導致回覆及出貨上的延遲，造成各位ONE BOY的消費者、粉絲們的不便與困擾，在這裡表達我們最深的歉意。



目前私訊量持續爆量，無法於第一時間回覆私訊及電話，我們理解大家的不安、緊張，ONE BOY時時刻刻都站在消費者立場著想並立即採取應變措施，我們也在同步增設改善中，若同時大量進線，就會有撥不通的狀況發生，絕不是惡意不接電話；在此，請大家多加善用我們的另一客服管道「臉書粉專私訊」，客服人員會依序回覆，也再次提醒消費者們，私訊後客服人員會依序回覆，請耐心等待，我們並不會忽略任何私訊。



*請勿重複留言及洗版式刷回覆，此舉僅會造成系統超載難以負荷，更加影響人員作業時間，感謝您的配合。

若您的訂單延遲等待超過預購期，請放心，目前所有缺貨訂單陸續到貨中，我們致力於所有訂單年前出貨。