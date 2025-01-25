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《單身即地獄4》女成員私服比節目精彩！裴智妍超炫腹、李時安是女鞋頭

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文／美人圈

被製作人號稱為「史上最火熱的一季」的Netflix韓國戀愛實境節目《單身即地獄4》終於開播，不知道粉絲們都開追了嗎？本季的男、女成員同樣是話題焦點，集高顏值和辣眼身材於一身，根本是場視覺盛宴！值得一提的是，女成員們的IG私服穿搭也沒再讓，每一位都讓你隔著螢幕就感受到仙氣，默默按下追蹤鍵，現在就跟著小編的腳步一起下滑看看哪一位才是穿搭高手。

《單身即地獄4》女成員

1：裴智妍

私服穿搭風格：個性甜辣風＋街頭潮流風

裴智妍一出場就被主持群直呼：「有點像TWICE的SANA」！除了有張明星臉，愛運動的她身材姣好，還有精實腹肌線條，因此IG私服穿搭也經常能看到她大秀身材。裴智妍穿搭風格相當百變，也被粉絲公認是穿搭高手，時而會以性感的連身短裙亮相，有時又會穿著寬鬆T恤展現Boyish時尚，每一種風格都難不倒她，全都能妥妥消化。

▲單身4女成員 。（圖／翻攝自IG）

▲單身4女成員 。（圖／翻攝自IG）

▲裴智妍被粉絲公認是穿搭高手。（圖／IG@bxxyon，下同）

不難發現裴智妍最愛的單品就是短版上衣，切齊腰部以上的剪裁不但能拉長整體比例，還能曬出她訓練有成的螞蟻腰，男人的目光想不為她多停留都難，真的是心機girl呀。

▲單身4女成員 。（圖／翻攝自IG）

2：金珉楔

私服穿搭風格：溫柔千金風

前LG Twins棒球隊的啦啦隊員金珉楔不只臉蛋擁有千金貴氣感臉蛋，就連穿搭都很有名媛大小姐風範，舉手投足都散發爆棚仙氣，金珉楔私服最愛穿小香風外套，柔軟毛呢給人溫柔的感覺，短版版型可以修飾身材比例，更有年輕活潑的少女味。除此之外，金珉楔也喜歡穿合身單品來凸顯其身材，比起大面積裸露，這種展現優勢的穿搭方式男生會更有好感！

▲單身4女成員 。（圖／翻攝自IG）

▲單身4女成員 。（圖／翻攝自IG）

▲單身4女成員 。（圖／翻攝自IG）

▲金珉楔是前LG Twins棒球隊的啦啦隊員。（圖／IG@kimminseoll）

3：李時安

私服穿搭風格：純欲風

讓男嘉賓張泰旿迷戀不已的李時安絕對是節目的人氣王代表，過去曾參加《Produce 48》女團選秀節目的她擁有逆天好比例，根本行走衣架子，穿什麼都好看！李時安IG私服風格清純又帶有一點性感的魅力，幾乎韓國女生流行的單品都能在她身上看到：羊羔毛皮革外套、韓星最愛洞洞上衣、小香風外套等，照著她的搭配穿不怕會出錯。

▲單身4女成員 。（圖／翻攝自IG）

▲單身4女成員 。（圖／翻攝自IG）

▲單身4女成員 。（圖／翻攝自IG）

▲李時安根本行走的衣架子。（圖／IG@youseeany）

值得一提的是，李時安私下也是女鞋頭，經常以各式球鞋去搭配服裝，正式的單品也會變得更加街頭感，呈現出視覺的對撞感，令人眼睛一亮！

▲單身4女成員 。（圖／翻攝自IG）

▲李時安私下也是女鞋頭。（圖／IG@youseeany）

4：鄭裕陳

私服穿搭風格：成熟氣質風

鄭裕陳身為一名專業舞蹈家，可愛又古靈精怪的個性讓她一登場就抓住目光！鄭裕陳平時打扮走成熟路線，浮誇毛毛外套、氣質長洋裝、西裝套裝或是千鳥格大衣都是她的最愛。雖然鄭裕陳身上單品看似簡單，但搭配的精品包款都是厲害的行頭，像是GUCCI、FENDI、Balenciaga等！有時她會以甜美少女感的扮相出鏡，基本款襯衫帶出鄰家女孩的氣質和親和力，還不會讓男生覺得有距離感。

▲單身4女成員 。（圖／翻攝自IG）

▲單身4女成員 。（圖／翻攝自IG）

▲鄭裕陳平時打扮走成熟路線，浮誇毛毛外套、氣質長洋裝、西裝套裝或是千鳥格大衣都是她的最愛。（圖／IG@youjini1225）

5：金慧真

私服穿搭風格：知性優雅風＋韓系休閒風

曾獲得2020年韓國小姐冠軍的金慧真全身上下都充滿自信氣場！私服風格除了偶爾偏向貴氣優雅，會穿著平口洋裝展現迷人鎖骨曲線，她也會換上較為休閒風格的寬鬆針織衫，或是以白背心配牛仔褲，慵懶鬆弛的打扮也很搶眼，多變風格令人不自覺掉進她的魅力中。

▲單身4女成員 。（圖／翻攝自IG）

▲單身4女成員 。（圖／翻攝自IG）

▲金慧真曾得2020年韓國小姐冠軍。（圖／IG@07_27___）

6：金我璘

私服穿搭風格：甜美氣質風

外型甜美的金我璘IG服裝風格雖然多以碎花洋裝、透膚連身白洋裝等凸顯氣質的單品出鏡，但她透露自己私下很喜歡玩滑板，超反差魅力反而讓人會把注意力多停留在她身上。

▲單身4女成員 。（圖／翻攝自IG）

▲單身4女成員 。（圖／翻攝自IG）

▲外型甜美的金我璘私服多以氣質洋裝出鏡（圖／IG@arinin_dd）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 單身即地獄4, Netflix, 穿搭

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