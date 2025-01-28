《現在撥打的電話》蔡秀彬同款精品包全上熱搜！FENDI、LOEWE都經典百搭

文／美人圈

柳演錫、蔡秀彬主演的爆紅韓劇《現在撥打的電話》正式迎來收官，除了「司珠CP」的閃度讓人追劇全程都得戴墨鏡外，劇中洪熙珠上身的精品包也成為爆款熱搜！畢竟身為青雲日報會長的繼女、最年輕總統發言人的妻子，身上行頭當然不能輸，但相比於高調的款式，熙珠更偏愛低調奢華的經典包。本篇也貼心幫劇迷搜出「熙珠同款」，一起看看有哪些品牌上榜吧。

▲韓劇《現在撥打的電話》正式迎來收官，仍熱播中。（圖／IG@mbcdrama_now）

《現在撥打的電話》蔡秀彬同款精品包

Valextra Milano

讓眾多名媛、貴婦間趨之若鶩的Valextra近期頻繁出現在各大韓劇中！《現在撥打的電話》蔡秀彬便上身Valextra奶白色Milano手袋，採用品牌標誌性的Millepunte皮革製成，展現柔軟優雅的廓型與摺線，躍升為Valextra近年具代表性的包型，不僅具備可調節皮革繫帶，讓包身可依照個人需求靈活擴展，磁吸扣的閉合設計也讓使用更加便利。

▲Valextra Milano中型手袋，NT$167,000。（圖／截圖自Netflix、Valextra）

FENDI Peekaboo ISeeU Small手提包

想要找一款低調又能彰顯品味的包，首選洪熙珠欽點的FENDI Peekaboo ISEEU手提包準沒錯！作為品牌最具代表性的經典包款，Peekaboo ISEEU手提包具有硬挺方正的輪廓，光澤感鴿灰色小牛皮材質盡顯柔美，搭配內部以硬隔板分成兩個隔層，正面經典牛角鎖注入高級玳瑁紋路，整體細節滿滿，很符合熙珠身為總統室手語翻譯師所需的專業形象！

▲FENDI Peekaboo ISeeU Small，NT$184,000。（圖／截圖自Netflix、FENDI）

GUCCI Bamboo 1946迷你竹節包

還記得《現在撥打的電話》第四集司珠CP一同參加青雲日報70周年活動時，洪熙珠以一身優雅粉色洋裝配上GUCCI Bamboo 1946迷你竹節包展現甜美風範！這款包最具辨識度的特徵就是竹節手柄和中央旋轉扣，圓潤包身為包款注入一絲俏皮氣息，拎在手上回頭率狂飆。

▲GUCCI Bamboo 1946迷你竹節包，NT$127,600。（圖／GUCCI、截圖自Netflix）

LOEWE Hammock多功能包

洪熙珠與公司同仁一同參與團建活動所上身的包正是LOEWE熱賣多年的經典Hammock多功能包，包身兩側提把向外拉開彷彿一張懸掛吊床，因此又被稱為吊床包！包款採用經典小牛皮製成，柔軟側面包體加上拉鍊設計讓它可以塑形成不同樣貌，並以標誌性Anagram壓紋點綴，焦糖棕色帶出溫潤復古魅力，像蔡秀彬以米白色西裝外套配上休閒牛仔褲做搭配立刻有Smart Casual正式休閒風的既視感，好感度翻倍。

▲LOEWE Hammock多功能包，NT$101,000。（圖／LOEWE、截圖自Netflix）

Roger Vivier 手拿包

相比上述幾款大走極簡路線的經典包，蔡秀彬在劇中這一款Roger Vivier手拿包則是少數外型華麗的款式！以柔軟絲緞材質打造，垂摺設計增添強烈造型感，中央點綴洛可可風格的花卉水鑽方釦完美襯出黑色包包的貴氣奢華感，完全是參加晚宴的加分利器。

▲Roger Vivier 手拿包，NT$59,000。（圖／IG@mbcdrama_now、Roger Vivier）

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