日專家公布「超保暖」5大穿搭技巧　羽絨衣＆毛衣不能同時穿

文／美人圈

今年台灣冬天冷得太有感！從冷氣團、寒流一波接著一波來襲，保暖措施不容輕忽，保暖絕對不是穿越厚越暖，而是有技巧的，輕盈也能很保暖，以下就為大家推薦真正保暖的寒流穿搭技巧，讓你溫暖過冬、出發雪國也能參考！

寒流保暖穿搭技巧

1：羽絨衣「不能」跟毛衣一起穿

日本自然療法名醫川島朗指出「羽絨衣之所以能夠保暖，是藉由『體溫』加熱羽絨內的空氣層，這層被加熱的厚的空氣層如同隔熱膜般擋住熱風散出去，因而創造良好的保暖效果。」因此，如果裡面穿厚毛衣，羽絨衣會因為無法貼近身體、產生體溫，加上毛衣本身的厚度可能阻隔了體溫的傳遞，導致羽絨衣發揮失常。

▲Jisoo。（圖／IG@sooyaaa__）

因此，川島朗醫師強調：「羽絨衣要貼著較薄的內搭衣物，才能和你的體溫有足夠互動！」衣服穿得越薄、越貼身，羽絨衣的保暖效果越好，輕薄的衣服能讓人體熱能更好的傳遞到羽絨外套，若穿像毛衣這種很厚的衣服，會讓熱能傳遞卡住，保暖效果打折扣。想要保有靈活度與時尚感的人，穿著羽絨外套時，裡面就穿輕薄的磨毛襯衫、發熱衣等，再搭配厚襪子、褲裝，保暖又不臃腫！

▲Jennie。（圖／IG@jennierubyjane）



2：大衣、厚外套可跟毛衣搭配

那想穿毛衣該怎麼辦？其實毛衣很適合跟大衣、摸起來有毛毛感的、針織等衣料的外套搭配，這些衣料的特性與厚度可以做到「阻隔」冷空氣的效果，進而提升保暖度，不過若想要更保暖，還是建議最裡面要搭一件發熱衣或貼身的打底衣，幫助產生熱能、鎖住熱能，再藉由毛衣、大衣、厚外套阻隔冷空氣，雙管齊下做到保暖！

▲孔曉振。（圖／IG@rovvxhyo）

3：貼身比寬鬆更保暖

比起全身都穿寬鬆、厚重的衣服，貼身一點的服飾保暖度會更高！因為肌膚與衣服質料會形成熱能循環，過度寬鬆會使得衣服無法貼著肌膚，形成的熱能也就相對少，再者，寬鬆的衣服會讓冷空氣有足夠寬敞的空間鑽入身體而感到寒冷，因此穿搭時，會建議起碼最裡面那件要貼身、並選磨毛、類似發熱衣的材質，外面再疊搭想要的單品，時尚又保暖。

▲泰妍。（圖／IG@taeyeon_ss）

4：暖暖包貼「下腹、後腰」

比拿在手上更保暖！暖暖包貼對位子可以讓保暖度大大加乘，首先是肚臍眼對面的「後腰」，這個地方有許多重要的器官跟穴道，這裡一暖、全身都暖；第二個位置是肚臍眼下方一個手掌距離的「下腹」，尤其女生在月經時很適合貼這裡，一樣有穴道，幫助暖身，當真的很冷時，兩個部位一起貼，保暖程度開到最大！

▲Lisa。（圖／IG@lalalalisa_m）

5：不可缺少「圍巾、帽子」擋風神器

覺得還不夠暖？那就把頭部跟脖子通通保護起來！頭部可減少因吹風而造成頭痛、脖子則可避免風從脖子與衣服間的縫隙跑進身體，更甚是可額外穿戴手套，連手都做到擋風，此外，配戴圍巾與帽子時，也可考慮蓋到耳朵，保暖度會大幅提升，尤其到雪國、溫度極低的國家時，這麼做可以讓熱度最大程度留在肌膚表層，同時不被寒風攻擊，保暖度大大提升！

▲金裕貞。（圖／IG@you_r_love）

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