樂高過年限定招財貓太討喜！夢時代「恐龍樂園」登場全家開玩

▲樂高新年樂園滿滿年味登場。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

2025年農曆新年期間，LEGO和統一時代百貨分別推出兩大精彩活動，為消費者帶來不一樣的過年體驗。LEGO於台北統一時代百貨2F夢廣場，打造以「新年開運」為主題的期間限定展覽，融合創意拼砌與豐富禮品，滿額還能換到樂高招財貓；而高雄統一時代百貨則推出以恐龍為主題的大型遊樂園，重現恐龍時代的奇妙氛圍，並設有多樣化遊樂設施，適合全家共享天倫之樂。

台北統一時代百貨自即日起至2／9舉辦「LEGO開運迎新春」活動，現場設置多個吸睛打卡點，包括高達3公尺的「財神爺許願池」及巨型滑梯「城市平安大道」，象徵新年的平安與好運，此外還特別推出「家運祈福居」展示區，結合蛇年主題的創意居家擺設，包括具開運意義的手機架、筷架及象徵喜氣的梅花造型作品。LEGO的花藝系列新品「優雅粉紅花束」與「迷你蘭花」等也在現場亮相。

活動期間設有三大闖關體驗，包括駕駛福運列車、超級瑪利歐金幣賽道，以及積木堆高挑戰，參加者可憑券兌換「經典樂高人偶盲卡包」，滿額消費更能獲得如紅色錦鯉積木組等限定好禮，最高消費滿額贈為限量500份的「招財貓積木」，樣子超討喜樂高迷一定要秒收啊。

從1／18至3／3期間，統一時代百貨高雄店將時代廣場打造成「恐龍遊樂園」，現場設有2米高恐龍模型及多座主題遊具，如旋轉暴龍、翼手龍飛機、恐龍咖啡杯與蒼龍海盜船，讓大小朋友沉浸於恐龍世界。每周末假日還有恐龍氣偶驚喜現身，與民眾近距離互動。

園內更設有趣味闖關活動，2／9推出恐龍體適能挑戰，前50名扮成恐龍的參加者可免費入園，並有機會獲得遊具乘坐券。園內遊樂設施可單項體驗，每張票價100元，或選購300元的5項遊具套票，夢時代APP會員另享VIP套票優惠價800元。