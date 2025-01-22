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「一輩子不缺錢」星座Top 3 ！第一名永遠光鮮亮麗　越老越好命

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星座。（圖／tvn_drama IG）

▲一生不缺錢星座Top 3 。（示意圖／翻攝自tvn_drama）

記者鮑璿安／台北報導

活得光鮮亮麗又不缺錢應該是許多人的終極目標了，憑著天生的偏財運或是後天努力工作賺錢，最終取得了自己的目標，以下就公開「一生不缺錢星座Top 3」，看看上榜的好命星座是誰？

Top 3 獅子座

獅子座屬於為自己的人生完善規劃的類型，就算不是大手大腳的投資，他們也會計算好每一分錢，不讓自己的努力白費，盡量取得更高的報酬。而且獅子打出的通常都是安全牌，寧可一步一步慢慢來，也不會冒險讓自己付出太多，手裡永遠有一張牌，安安穩穩過一生。

Top 2 金牛座

金牛座一輩子手上都有錢，因為他們很懂得如何運用金錢去做一些適當的投資，再加上他們天生精打細算的個性，絕對讓每一分錢花得很值得。話說回來，金牛其實是比較沒有安全感的星座，所以沒什麼比手裡的錢更加靠得住了，務實又冷靜才是他們的本色。

Top 1 雙魚座

雙魚座基本上就是雙贏的星座，很多人以為他們會因為金錢影響生活品質，其實錯了，雙魚不但講求心靈上的充實，就連物質上也沒有犧牲，他們會思考這些錢花出去的意義，如果讓自己的生活品質打折扣了，那麼寧可多花錢，所以把自己打扮得光鮮亮麗，也是一種投資。

► 看似沒心機「超級雙面人」星座Top 3！第一名只是表面朋友

關鍵字：

星座, 運勢, 獅子座, 金牛座, 雙魚座

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