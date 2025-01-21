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IKEA超台味年菜「魷魚螺肉蒜」開賣　推小家庭年菜組599元起

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▲IKEA推出超台味的螺肉蒜年菜。（圖／品牌提供）

▲IKEA推出超台味的螺肉蒜年菜。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

因應農曆春節將至，IKEA宜家家居首度跨足台式辦桌料理，推出春節限定的「魷魚螺肉蒜」，以傳統細火慢燉手法烹調，還可搭配兩款豐盛饗宴組合，包含牛排、豬腳等主菜，即起至2／12在全台門市限量供應，為年節圍爐餐桌增添團圓氣氛。

今年IKEA春節年菜最大亮點是主打台式古早味的「魷魚螺肉蒜」，承襲傳統辦桌菜色的料理，精選新鮮魷魚搭配Q彈螺肉，加入清香青蒜與軟嫩豬肉一同熬煮，層次豐富的湯頭不僅鮮甜滑順，更保有食材原味，寓意新年「年年富貴、圓滿如意」，深具年節氣息，每份優惠價259元。

▲IKEA推出超台味的螺肉蒜年菜。（圖／品牌提供）

▲新春開運餐售價799元。

因應目前兩人、三人的小家庭過節需求，IKEA也推出兩款超值套餐，包括售價799元的「新春開運餐」，內含香醇多汁的8盎司肋眼牛排，搭配松露白醬增添香氣，經典必吃的瑞典肉丸則給足10顆的份量，再加上外皮酥脆的鄉村烤半雞，以及3杯冷飲，是三五好友、全家享用的最佳選擇。

另一款售價599元的「新春分享餐」，主菜包括金黃酥脆的德式豬腳，搭配開胃的德國酸菜，以及口感綿密的雙色地瓜塊，搭配瑞典肉丸、雞肉丸及植物素肉丸的三拼組合，一次滿足不同口味需求，並附上2杯冷飲。

▲IKEA推出超台味的螺肉蒜年菜。（圖／品牌提供）

▲新春分享餐售價599元。

此外過年怎麼可能沒有零食？旗下瑞典超市也順應年節氣氛推出零食優惠活動，包含松露味烤腰果、棗泥核桃、愛文芒果乾、芭樂乾，以及植物肉乾等應景零嘴，任選3件可享88折優惠，為春節增添更多歡樂氣息。

微風旗下BREEZEONLINE在去年以4入、6入的組合年菜最為熱銷，今年持續推出知名五星飯店及名廚類品牌，截至目前銷量前三的組合年菜為「膳馨－2025金蛇呈祥冷凍年菜套組」、「長榮鳳凰酒店．礁溪－年菜3件組」、「台南遠東香格里拉飯店－年菜3件組」，推出使用折扣碼「LNY5」可享95折優惠。

關鍵字：

IKEA, 春節, 台式辦桌, 年菜, 魷魚螺肉蒜

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