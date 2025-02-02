2025香氛趨勢「美食調香水」崛起！10款香甜誘人的幸福感香氛推薦

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有別於常聽見的花香調、果香調、木質調，最近「美食調香水Gourmand Fragrance」異軍突起，成為近期最受矚目的香水香調。

為什麼美食調香水會得到關注？



「美食調香氛（Gourmand Fragrance）」是在1992年由調香大師Olivier Cresp開創（他後來也創立個人香水品牌Akro，同樣以美食調香水聞名）。

近期越來越受到關注，在台灣的接受度也日益增高。美食調香水被視為一種情感與記憶的載體，透過香味記憶喚起過往的美好時光，進而創造與情感的連結。包括使用了開心果、 蜂蜜、焦糖、櫻桃、牛奶等元素打造獨特氣息，不僅表達對於食物與香氣的熱愛，也反映出對於飲食文化、自我表達的思考與選擇。

潮流香氛選品店10/10的香氛講師Rhys也分享美食調香氛備受青睞的原因：

1.高度連結個人記憶與情感，容易令人上癮

科學證實「氣味」能夠喚起記憶與情感，也是影響情緒的關鍵要素之一。 而生活中我們最常接觸到的香味非食物的氣息莫屬。因此，美食的香氣經常讓人感到親近、親切與親暱，經由嗅覺產生愉悅與熟悉的安全感， 意即美食調香氛能夠創造令人沉醉的「舒適圈」。

2.調香原料的創新發展，不只是模擬食物氣味，同時描繪場景細節

隨著科學進步發展，新的合成香材的誕生就像是畫家拿到了新的顏料或媒材，調香師能夠使用更加精確且多樣化的香料進行創作。無論是香草、堅果等提供真實香氣的天然原料，或是透過科學技術合成過往難以展現 的香氣，不僅有助於調香師創造出以食物為靈感的作品，更能夠展現將食物與情境結合的多重感官層次。

3.更加多元的創作主題，展現區域文化特色

美食調香氛經常體現出不同區域的文化多元性。有別於靈感源自花卉、綠植等自然場景的經典作品，美食調香氛更映照出由地理環境、人文、 歷史交織而成的文化特色。不同地區、形式互異的飲食特徵，不僅成為調香師嶄新創作主題的靈感泉源，同時揭示更加多元的視野，延伸香氛作品提供的嗅覺與情感魅力。

美食調香水10款推薦



市面上推出美食調香水的品牌很多，包含來自於首爾漢南洞的叛逆香氛品牌BORNTOSTANDOUT、強調原材料真實之美的法國調香師品牌Matiere Premiere、發跡於美國比佛利山的潮流藝術品牌L'OBJET、體現簡約美學的紐約品牌 (MALIN+GOETZ)、兼具著功能性與娛樂性的日本療娛系品牌AHRES、藉由每一支香水的表現喚醒不同情感的Maison Margiela。

推薦1.BORNTOSTANDOUT飯飯之交淡香精

將印度香米浸泡在乳白色杏仁牛奶中，帶著堅果、班蘭葉香氣的米粒，吸收香濃絲滑的牛奶，香甜誘人。而後檀木以及麝香慢慢浮現，令人深陷其中無法自拔。

前調：佛手柑、杏仁。

中調：印度香米、牡丹、牛奶。

基調：檀香、香根草、雪松、麝香、降龍涎香醚。

推薦2.BORNTOSTANDOUT娜娜共和國淡香精

像是一根輕輕抿就成泥的熟透香蕉，香甜且濃郁。結合焦糖、蘭姆酒、肉桂、 肉荳蔻，增添豐富層次感。隨著香氣沉澱，奶油般甜美的零陵香豆帶來溫暖感受，最後以乾爽的莎草、富有動物氣息的龍涎香收尾，完美平衡最初的全糖甜膩氣息，透出一絲神秘與性感，展現出乎意料的誘惑魅力。

前調：肉荳蔻、肉桂、蘭姆酒。

中調：香蕉麵包、焦糖。

基調：零陵香豆、莎草精油、龍涎香。

推薦3.BORNTOSTANDOUT開心國淡香精

一首對堅果的頌歌，由開心果、杏仁及芝麻交織而成的樂章。前調巧妙還原法式國王派的迷人香氣，千層酥皮搭配香草奶油堅果內餡，刷上蜂蜜烘烤， 甜而不膩、令人愛不釋手。慢慢地在體溫的催化下，癒創木和菸草的煙燻成熱韻味浮現，帶著一縷淡雅白麝香氣息，將甜美禁錮在溫暖、感性的懷抱中。

前調：開心果、杏仁、蘭姆酒。

中調：蜂蜜、焦糖、印蒿精粹。

基調：黑芝麻精粹、癒創木、菸草、灰琥珀、廣藿香精粹、白麝香。

推薦4.BORNTOSTANDOUT瘋蜜淡香精

以衝擊的粉紅胡椒、輕甜的蘭姆酒作為開場，搭配濃郁純粹的蜂蜜，受不同體溫、氣候、濕度等因素影響，幻化出千姿百態的香氣，與大馬士革玫瑰的甜味相互交織，彷彿置身讓人心醉的霧氣中，被緊實的包圍著。當甜味漸漸飄散，零陵香豆、廣藿香、安息香等留下內斂的木質東方氣息，精緻而細膩。

前調：粉紅胡椒、蘭姆酒。

中調：蜂蜜、大馬士革玫瑰。

基調：波本香草、零陵香豆、廣藿香、安息香、龍涎香。

推薦5.BORNTOSTANDOUT露骨櫻桃淡香精

浸泡在甜酒中的紅櫻桃，一場精心策畫、預謀好的邂逅和曖昧。鮮奶油上方酒漬的馬拉斯奇諾櫻桃，有別於新鮮櫻桃的純真，以更直白、露骨的香甜氣息呈現，大膽直接、令人無法抗拒。

前調：甜櫻桃、杏仁、番紅花。

中調：保加利亞玫瑰、酸櫻桃、草莓、含羞草。

基調：香草、琥珀、印尼廣藿香、麝香、安息香。

推薦6.MATIERE PREMIERE焚膏繼晷淡香精

品牌創辦人暨調香師Aurélien Guichard提升了「乳香」這種樹脂的特性，透過來自寮國的安息香與來自安達盧西亞的勞丹酯得到釋放與強化，為香水增添一種親密的琥珀感。來自於委內瑞拉的咖啡、馬達加斯加的香草豆，完善了深沉且令人垂涎的形象。

核心香材：索馬利亞乳香酯。

衛星香材：勞丹酯、安息香、咖啡、香草。

推薦7.L'OBJET我的紅唇淡香精

1969年的巴黎是一個充滿藝術與性解放的時代。當時社會充斥著波西米亞的氛圍，原始、狂野、好玩，以及絕對的性感。優雅的風格不受年齡限制，且自如而自然，當時的女性們如同使用的大膽唇膏色彩，勇敢地展現著自由、自我風格和誘惑。

前調：干邑白蘭地、焦糖、芫荽、胡椒。

中調：玫瑰、茉莉、李子、黑醋栗。

基調：皮革、乳香、橡苔。

推薦8.(MALIN+GOETZ)蘭姆酒淡香精

從舊世界時陪伴水手穿越加勒比海，到新時代在理髮廳中風靡流行的蘭姆酒氣息，以其辛香、醇厚的特性做全新的香氛詮釋。蘭姆酒淡香精有著佛手柑的爽脆，也有成熟李子的多汁甜美，將辛辣豐厚的蘭姆酒揉合溫潤的香草與牛奶，讓氣息中的清新與溫暖並存。

前調：佛手柑、梅子、茴香。

中調：皮革、蘭姆酒、香草。

基調：廣藿香、琥珀、奶油。

推薦9.AHRES聲韻淡香精-南嶼

結合百香果、百合，輕盈且略帶甜味的軟麝香，甜美可口充滿異國感。採用提取自甘蔗的天然酒精，能穩定並有效地釋放香氣，使其表現更為純粹、層次更加分明。

前調：百香果、佛手柑、黑醋栗。

中調：玫瑰、莉莉、茉莉。

基調：檀香、軟麝香、香草。

推薦10.Maison Margiela爵士酒廊淡香水

蘭姆酒與香草豆莢，營造出琥珀色的馥郁芬芳，菸草與粉紅胡椒交織出雪茄的優雅沉醉香氣。宛若踏入私人爵士俱樂部，深陷扶手沙發之中，伴隨著藍調的節奏，鬆弛的享受著香醇的蘭姆酒與雪茄的氤氳。

前調：粉紅胡椒、橙花、檸檬。

中調：蘭姆酒、鼠尾草。

基調：菸草、香脂、香草豆。

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