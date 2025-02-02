fb ig video ETtoday search mobile

2025香氛趨勢「美食調香水」崛起！10款香甜誘人的幸福感香氛推薦

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

有別於常聽見的花香調、果香調、木質調，最近「美食調香水Gourmand Fragrance」異軍突起，成為近期最受矚目的香水香調。

為什麼美食調香水會得到關注？

「美食調香氛（Gourmand Fragrance）」是在1992年由調香大師Olivier Cresp開創（他後來也創立個人香水品牌Akro，同樣以美食調香水聞名）。

近期越來越受到關注，在台灣的接受度也日益增高。美食調香水被視為一種情感與記憶的載體，透過香味記憶喚起過往的美好時光，進而創造與情感的連結。包括使用了開心果、 蜂蜜、焦糖、櫻桃、牛奶等元素打造獨特氣息，不僅表達對於食物與香氣的熱愛，也反映出對於飲食文化、自我表達的思考與選擇。

潮流香氛選品店10/10的香氛講師Rhys也分享美食調香氛備受青睞的原因：

1.高度連結個人記憶與情感，容易令人上癮

科學證實「氣味」能夠喚起記憶與情感，也是影響情緒的關鍵要素之一。 而生活中我們最常接觸到的香味非食物的氣息莫屬。因此，美食的香氣經常讓人感到親近、親切與親暱，經由嗅覺產生愉悅與熟悉的安全感， 意即美食調香氛能夠創造令人沉醉的「舒適圈」。

2.調香原料的創新發展，不只是模擬食物氣味，同時描繪場景細節

隨著科學進步發展，新的合成香材的誕生就像是畫家拿到了新的顏料或媒材，調香師能夠使用更加精確且多樣化的香料進行創作。無論是香草、堅果等提供真實香氣的天然原料，或是透過科學技術合成過往難以展現 的香氣，不僅有助於調香師創造出以食物為靈感的作品，更能夠展現將食物與情境結合的多重感官層次。

3.更加多元的創作主題，展現區域文化特色

美食調香氛經常體現出不同區域的文化多元性。有別於靈感源自花卉、綠植等自然場景的經典作品，美食調香氛更映照出由地理環境、人文、 歷史交織而成的文化特色。不同地區、形式互異的飲食特徵，不僅成為調香師嶄新創作主題的靈感泉源，同時揭示更加多元的視野，延伸香氛作品提供的嗅覺與情感魅力。

美食調香水10款推薦

市面上推出美食調香水的品牌很多，包含來自於首爾漢南洞的叛逆香氛品牌BORNTOSTANDOUT、強調原材料真實之美的法國調香師品牌Matiere Premiere、發跡於美國比佛利山的潮流藝術品牌L'OBJET、體現簡約美學的紐約品牌 (MALIN+GOETZ)、兼具著功能性與娛樂性的日本療娛系品牌AHRES、藉由每一支香水的表現喚醒不同情感的Maison Margiela。

推薦1.BORNTOSTANDOUT飯飯之交淡香精

將印度香米浸泡在乳白色杏仁牛奶中，帶著堅果、班蘭葉香氣的米粒，吸收香濃絲滑的牛奶，香甜誘人。而後檀木以及麝香慢慢浮現，令人深陷其中無法自拔。

前調：佛手柑、杏仁。
中調：印度香米、牡丹、牛奶。
基調：檀香、香根草、雪松、麝香、降龍涎香醚。

推薦2.BORNTOSTANDOUT娜娜共和國淡香精

像是一根輕輕抿就成泥的熟透香蕉，香甜且濃郁。結合焦糖、蘭姆酒、肉桂、 肉荳蔻，增添豐富層次感。隨著香氣沉澱，奶油般甜美的零陵香豆帶來溫暖感受，最後以乾爽的莎草、富有動物氣息的龍涎香收尾，完美平衡最初的全糖甜膩氣息，透出一絲神秘與性感，展現出乎意料的誘惑魅力。

前調：肉荳蔻、肉桂、蘭姆酒。
中調：香蕉麵包、焦糖。
基調：零陵香豆、莎草精油、龍涎香。

推薦3.BORNTOSTANDOUT開心國淡香精

一首對堅果的頌歌，由開心果、杏仁及芝麻交織而成的樂章。前調巧妙還原法式國王派的迷人香氣，千層酥皮搭配香草奶油堅果內餡，刷上蜂蜜烘烤， 甜而不膩、令人愛不釋手。慢慢地在體溫的催化下，癒創木和菸草的煙燻成熱韻味浮現，帶著一縷淡雅白麝香氣息，將甜美禁錮在溫暖、感性的懷抱中。

前調：開心果、杏仁、蘭姆酒。
中調：蜂蜜、焦糖、印蒿精粹。
基調：黑芝麻精粹、癒創木、菸草、灰琥珀、廣藿香精粹、白麝香。

推薦4.BORNTOSTANDOUT瘋蜜淡香精

以衝擊的粉紅胡椒、輕甜的蘭姆酒作為開場，搭配濃郁純粹的蜂蜜，受不同體溫、氣候、濕度等因素影響，幻化出千姿百態的香氣，與大馬士革玫瑰的甜味相互交織，彷彿置身讓人心醉的霧氣中，被緊實的包圍著。當甜味漸漸飄散，零陵香豆、廣藿香、安息香等留下內斂的木質東方氣息，精緻而細膩。

前調：粉紅胡椒、蘭姆酒。
中調：蜂蜜、大馬士革玫瑰。
基調：波本香草、零陵香豆、廣藿香、安息香、龍涎香。

推薦5.BORNTOSTANDOUT露骨櫻桃淡香精

浸泡在甜酒中的紅櫻桃，一場精心策畫、預謀好的邂逅和曖昧。鮮奶油上方酒漬的馬拉斯奇諾櫻桃，有別於新鮮櫻桃的純真，以更直白、露骨的香甜氣息呈現，大膽直接、令人無法抗拒。

前調：甜櫻桃、杏仁、番紅花。
中調：保加利亞玫瑰、酸櫻桃、草莓、含羞草。
基調：香草、琥珀、印尼廣藿香、麝香、安息香。

推薦6.MATIERE PREMIERE焚膏繼晷淡香精

品牌創辦人暨調香師Aurélien Guichard提升了「乳香」這種樹脂的特性，透過來自寮國的安息香與來自安達盧西亞的勞丹酯得到釋放與強化，為香水增添一種親密的琥珀感。來自於委內瑞拉的咖啡、馬達加斯加的香草豆，完善了深沉且令人垂涎的形象。

核心香材：索馬利亞乳香酯。
衛星香材：勞丹酯、安息香、咖啡、香草。

推薦7.L'OBJET我的紅唇淡香精

1969年的巴黎是一個充滿藝術與性解放的時代。當時社會充斥著波西米亞的氛圍，原始、狂野、好玩，以及絕對的性感。優雅的風格不受年齡限制，且自如而自然，當時的女性們如同使用的大膽唇膏色彩，勇敢地展現著自由、自我風格和誘惑。

前調：干邑白蘭地、焦糖、芫荽、胡椒。
中調：玫瑰、茉莉、李子、黑醋栗。
基調：皮革、乳香、橡苔。

推薦8.(MALIN+GOETZ)蘭姆酒淡香精

從舊世界時陪伴水手穿越加勒比海，到新時代在理髮廳中風靡流行的蘭姆酒氣息，以其辛香、醇厚的特性做全新的香氛詮釋。蘭姆酒淡香精有著佛手柑的爽脆，也有成熟李子的多汁甜美，將辛辣豐厚的蘭姆酒揉合溫潤的香草與牛奶，讓氣息中的清新與溫暖並存。

前調：佛手柑、梅子、茴香。
中調：皮革、蘭姆酒、香草。
基調：廣藿香、琥珀、奶油。

推薦9.AHRES聲韻淡香精-南嶼

結合百香果、百合，輕盈且略帶甜味的軟麝香，甜美可口充滿異國感。採用提取自甘蔗的天然酒精，能穩定並有效地釋放香氣，使其表現更為純粹、層次更加分明。

前調：百香果、佛手柑、黑醋栗。
中調：玫瑰、莉莉、茉莉。
基調：檀香、軟麝香、香草。

推薦10.Maison Margiela爵士酒廊淡香水

蘭姆酒與香草豆莢，營造出琥珀色的馥郁芬芳，菸草與粉紅胡椒交織出雪茄的優雅沉醉香氣。宛若踏入私人爵士俱樂部，深陷扶手沙發之中，伴隨著藍調的節奏，鬆弛的享受著香醇的蘭姆酒與雪茄的氤氳。

前調：粉紅胡椒、橙花、檸檬。
中調：蘭姆酒、鼠尾草。
基調：菸草、香脂、香草豆。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● Maison Margiela 專門店純白開幕！不只「慵懶週末」好聞，5款香水推薦，沉浸香氛日常

● 2025情人節彩妝與香水推薦！Jo Malone London、雅詩蘭黛、蘭蔻、LUSH…集結最浪漫禮物

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 香氛, 香水, 美食調香水, Gourmand Fragrance

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#花蓮 單車男與 #新自強號 碰撞　送醫搶救無效亡

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

晚婚但會很幸福三大星座！TOP 1靈魂契合、體貼照顧當然走得長久

晚婚但會很幸福三大星座！TOP 1靈魂契合、體貼照顧當然走得長久

開工日2／3星巴克「大杯以上買一送一」　開店買就送「免等11點」

開工日2／3星巴克「大杯以上買一送一」　開店買就送「免等11點」

網友一致通過！「超級拖延症」星座Top 5　雙魚凡事都壓線

網友一致通過！「超級拖延症」星座Top 5　雙魚凡事都壓線

網公認「小氣星座Top 5 」　天蠍不輕易信任別人所以錢守很緊 台韓澳都被掃光的「熟睡神器」！用過才懂一覺到天亮有多爽 過年必追的5大人氣陸劇！一次看完全集、劇情生動吸睛必看 5大開運「錢包招財術」必學！始終留著新錢、使用長夾最富有 宋慧喬疊搭氣質手環美出新高度　盤點6款明星級時髦手環 出門前洗頭竟是錯！專家曝「最佳洗頭時機」　延長頭皮潔淨時間 最愛「訊息放著不回」星座Top 3 ！第一名超拖延　其實根本沒在忙

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面