《魷魚遊戲2》李陣郁驚人鞋牆曝光！5雙潮鞋收藏　朴敘俊鞋頭地位快不保

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《魷魚遊戲2》中飾演單親爸爸的演員李陣郁，戲裡玩命、戲外玩鞋！他收藏了整整一面牆的潮鞋，趕快來看看有哪些行頭。

李陣郁以《Sweet Home》影集走紅，戰鬥力爆表的帥氣模樣，把他塑造為性感形象的費洛蒙系男子，參演《魷魚遊戲2》中的新角色，則是一位為了籌女兒醫藥費用而參加遊戲的單親爸爸，近日他與秀智再次合作主演的電影《失戀者的7點早餐會》，也已正式開拍。

私下的李陣郁也經常頂著頹廢蓄鬍的造型，展現率性大叔的魅力，但他的私服穿搭走的是年輕潮流路線，他喜歡舒適的帽T、寬鬆T恤，再戴上棒球帽或漁夫帽，完成他的街頭風裝扮，更值得一提的是，李陣郁擁有一整面的潮鞋鞋牆，每天都穿上不同的話題鞋款出門，看來，朴敘俊鞋頭一哥的地位要小心被李陣郁超越了！

李陣郁5雙潮鞋收藏

Travis Scott x Air Jordan 1 OG Low

參加首爾Kith開幕活動時，李陣郁腳下踩著的是由Travis Scott所設計的Air Jordan 1 OG Low 2024年聯名鞋款，亮眼的黃色配色靈感出於Travis Scott高中母校Elkins High Knights的標誌性藍、白和黃色系，當時這雙的產量比以往聯名更多，足見李陣郁不只挑選具備稀有性、炒價高的鞋款入手，他更是憑自己真實的喜好來收藏球鞋。

New Balance 860V2

李陣郁在他的日常陽台點心時光裡，他以深藍色的同色系穿搭，搭配一雙New Balance藍銀配色的860V2鞋款，與New Balance熱賣的1906R與2002R鞋型一樣，屬於機能網布鞋款，復古外型則是時下話題潮鞋的共通特色。

Travis Scott x Fragment Design x Air Jordan 1

Travis Scott與Fragment Design聯手打造的Air Jordan 1鞋款，堪稱是2021年的鞋王，數量少外價格也飆升，入手難度比較高，當時有順利入手的名人們紛紛在社群上曬鞋，當中也包括了李陣郁（還有朴敘俊）！

Dior x Air Jordan 1 Low

與Dior聯名的Nike Air Jordan 1 Low也是當年每個潮迷們心目中的夢幻鞋，李陣郁當然不會錯過。

Air Jordan 4 x Off-White

從李陣郁的收藏中會發現，他真的非常喜歡Air Jordan系列球鞋，Off-White的聯名款他也擁有！鞋帶上紮線帶是Off-White當時標誌性的元素，只要有這個就是潮！

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