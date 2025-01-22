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婁峻碩曬與孔劉合照！成為「台灣代表」變LV男神同框王嘉爾

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記者鮑璿安／綜合報導

巴黎男裝周正在緊鑼密鼓舉行中，剛宣佈新婚喜訊的台灣男星婁峻碩也受邀前往當地，參與LOUIS VUITTON（路易威登）的2025秋冬男裝秀，秀上嘉賓更是男神雲集，孔劉、J-hope、王嘉爾、BamBam、 王鶴棣等人現身看秀，而婁峻碩更驚喜Po出與孔劉的合照，掀起粉絲熱議。

▲▼ LV男裝秀 。（圖／翻攝自IG）

▲婁峻碩驚喜Po出與孔劉、王嘉爾的合照。（圖／翻攝自IG）

▲▼ LV男裝秀 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

婁峻碩作為本次看秀的台灣男星代表，他身穿格紋學院風的圓領排扣外套，與韓星孔劉留下合照，孔劉則以帥氣的微捲髮造型搭配上復古質感棕色外套，呈現出時髦和奢華兼具的紳士風格，婁峻碩也俏皮在貼文中寫下，「孔劉哥本人帥一個，他說要玩什麼遊戲我都願意」。不光如此，婁峻碩還與王嘉爾同框，兩位男神精彩相遇，讓許多粉絲都很驚喜。

▲孔劉 。（圖／品牌提供）

▲▼ LV男裝秀 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼ LV男裝秀 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼ LV男裝秀 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲（依序）孔劉、王嘉爾 、王鶴棣、J-hope。（圖／品牌提供）

韓星J-hope退伍之後首次出席大秀，造型上也看得出品牌對他的寵愛，直接換上男裝創意總監「菲董」Pharrell Williams與日本設計師Nigo合作系列單品，一現身就是矚目焦點。此次路易威登2025秋冬男裝系列秀場選在巴黎羅浮宮中央廣場 (COUR CARRÉE DU LOUVRE)，翻開Pharrell與Nigo的最新合作篇章，除了是兩人深厚友情的見證，更將品牌代表元素結合日式傳統風格形成完美碰撞。

關鍵字：

巴黎男裝周, 台灣男星, 路易威登, 粉絲熱議, 網友驚喜

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