蛇年送禮就要送進心坎裡！推薦5款精美年節伴手禮　走春拜年不失禮

文／人物誌

隨著農曆年節的臨近，很多人都會為了選擇合適的伴手禮而傷透腦筋。年節期間，挑款適當的伴手禮，不僅是送上祝福，也是展現對親朋好友的重視。小編精心為大家整理出5款包裝精美的伴手禮，從傳統糕餅店到網路人氣品牌的多樣選擇，讓你走春拜年體面又不失禮。

犁記：平安禮盒

已有百年歷史的餅店「犁記」，以傳統糕餅聞名，不但深受台灣民眾喜愛，也是外國觀光客來台必備的伴手禮之一。

▲犁記「平安禮盒」。（圖／犁記官網）

犁記傾心推出的「平安禮盒」，盒面採雅緻的牡丹花圖案，散發迷人的東方美學韻味。打開禮盒，內含多款經典糕點：綠豆小月餅、綠豆蛋黃酥、酥皮紅豆蛋黃酥和棗泥松子酥，傳統滋味，香氣十足，層次豐富。禮盒設計典雅大器，體現送禮者的品味，更是傳遞心意的最佳選擇。

but.：新年限定禮盒

網路人氣店家「but. we love butter」注重食材的選擇與製作過程中的每一道細節，每款餅乾都帶有濃郁的奶油香氣。年節將至，but.推出「New Year, New Twist！新年限定禮盒」，十入包裝，十分滿意。

▲but.新年限定禮盒內含三款深受歡迎的高人氣圓餅。（圖／but. 官網）

禮盒內含三款深受歡迎的高人氣圓餅：焦糖鹹蛋黃核桃、濃厚奶油餅乾、生乳酪蜂蜜海鹽，每一口都吃得到店家的巧思與用心。搭配but.特有的工業科幻風格銀面包裝，設計新穎時尚，無論是送禮或自享，都是完美選擇。

聖比德：九宮格禮盒

「聖比德 Sanit Peter」的牛軋餅因其香脆的餅乾和軟 Q 有嚼勁的內餡，深受台灣民眾與訪台遊客的喜愛。有著鮮明的大紅包裝以及金色商標的「九宮格禮盒」，呈現出年節喜氣洋洋的氛圍，相當適合作為走春的伴手禮。

▲聖比德九宮格禮盒。（圖／聖比德官網）

禮盒內附多種口味：咖啡牛軋餅、鐵觀音牛軋餅、椒鹽起士牛軋餅、香蔥牛軋餅，以及莓之果牛軋糖和花妞牛軋糖等。多樣選擇，大人小孩都能吃得開心，讓你過年吃甜甜，平安順利一整年！

LADY KELLY：經典餅乾鐵盒

傳承法式甜點精神，並以精美造型蛋糕受到消費者喜愛的LADY KELLY，推出內含九款手工餅乾的「經典餅乾鐵盒」，從帶有淡雅茶香的「伯爵奶香」、酸甜可口的「蔓越莓餅乾」，到充滿浪漫氣息的「粉紅雪寶」以及香濃的「巧克力杏仁」等，每片餅乾皆以進口奶油和嚴選食材精心製成，採用少糖設計，口感輕盈、奶香味濃郁，每一口都能嘗到幸福滋味。

▲LADY KELLY經典餅乾鐵盒內含九款手工餅乾。（圖／LADY KELLY 官網）

造型方正可愛的經典餅乾鐵盒，簡約圖案設計散發出典雅的氛圍，大小適中的鐵盒設計，不僅能保持餅乾的新鮮香氣，餅乾完食後，也能當作收納小物的珠寶盒喔。過年團聚，送上兼具美味、視覺、實用性的經典餅乾鐵盒，讓溫暖的祝福心意傳遞到每個人的心中。

青鳥旅行：春舞金燦 24 入綜合蛋捲禮盒

台中知名手工蛋捲店青鳥旅行，為迎接蛇年特別推出「春舞金燦24入綜合蛋捲禮盒」。禮盒的設計以紅底金線描邊的小龍圖案為主題，營造濃厚的節慶熱鬧氛圍。

▲手工蛋捲店青鳥旅行，蛇年推出春舞金燦24入綜合蛋捲禮盒。（圖／青鳥旅行官網）

禮盒內含八款不同口味的蛋捲，包括鹹甜可口的「原味肉鬆」、「海苔肉鬆」，帶有大人味的「抹茶真巧」、「咖啡歐蕾」，還有清香茶味的「鐵觀音真巧」等等。喜歡灌餡蛋捲的朋友，口味多樣的春舞金燦無疑能滿足收禮者的味蕾！

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