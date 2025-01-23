fb ig video ETtoday search mobile

PRADA BEAUTY首櫃登場！粉絲排爆搶潤唇膏　迷你三角鏡拿法公開

>

PRADA BEAUTY,潤唇膏,黛珂,彩妝,唇膏,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

美妝最大盛事PRADA BEAUTY繼快閃店之後，終於在23日進駐台北新光三越南西店，以經典的PRADA綠打造全新櫃位，重點是粉絲期待超久的「莫測藍潤唇膏」一早就被排隊掃貨，之前賣到大缺貨的綠色經典潤唇膏，也同樣現貨供應，23日到26日，前50名任意消費還可以拿到超美「PRADA精品三角鏡」。

PRADA BEAUTY,潤唇膏,黛珂,彩妝,唇膏,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

除了進軍台北，PRADA BEAUTY也馬不停蹄的在24日立刻進駐台中新光中港店，同樣也是首四日（1/24-1/27）、前50名任意消費即贈「PRADA精品三角鏡」，並且只要購買任一款香水，還可以拿到PARADOX唯我莫測香水7ml，而且跟前項活動可以搭配，等於買一款單品加上一支香水，鏡子、小香都能擁有，全部都是限量，送完為止。

PRADA BEAUTY,潤唇膏,黛珂,彩妝,唇膏,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

這次必搶的單品，絕對是快閃店從未出現過的「莫測藍潤唇膏」，跟經典潤唇膏的差別在於會隨著每個人的唇溫與濕度變化，呈現出自然粉嫩的紅潤感，不管是日常保養還是上妝疊擦都超百搭；當然針對情人節品牌也發售摩卡棕色金屬包裝的尼龍柔霧唇膏，除了熱賣色B101、B107之外，超溫柔的B109也是全新色選，當然必帶。

PRADA BEAUTY,潤唇膏,黛珂,彩妝,唇膏,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

喜歡滋潤度高唇膏的人，也可以試試黛珂全新推出的恆潤緞采唇膏，上市之後立刻在日本IG洗版的質感新作，比奶油更絲滑的質地蘊藏能夠長時間保濕的鎖水晶球EX，還有日本獨家「熊本縣產查爾斯米爾斯玫瑰淬取液」，塗抹瞬間釋放滋養能量，經過特殊處理的「血紅素紅」鮮紅色素，能夠讓色彩更加融入肌膚，展現宛如天然的紅潤感，任何膚色都可以輕鬆駕馭。

PRADA BEAUTY,潤唇膏,黛珂,彩妝,唇膏,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）
 

關鍵字：

PRADA BEAUTY, 潤唇膏, 黛珂, 彩妝, 唇膏

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

最適合愛情長跑星座Top 3 ！第一名從一而終　認定了就是一輩子

最適合愛情長跑星座Top 3 ！第一名從一而終　認定了就是一輩子

「一輩子不缺錢」星座Top 3 ！第一名永遠光鮮亮麗　越老越好命

「一輩子不缺錢」星座Top 3 ！第一名永遠光鮮亮麗　越老越好命

孫藝真迷你裙配長靴俏麗又帥氣　紐約牌全套逾12萬

孫藝真迷你裙配長靴俏麗又帥氣　紐約牌全套逾12萬

超有骨氣永不妥協三大星座！TOP 1愛生氣、超火爆都是因為太正直 「大馬最美千金」巨鑽戒、愛馬仕是日常　閃耀百萬AP霜金錶 南港LaLaport 3／20開幕！7層樓、300家店吃好逛滿　Kidzania遛小孩必去 MIU MIU新芭蕾舞運動鞋TYRE超燒登場！Balenciaga全皮革Monday鞋潮翻 《單身即地獄4》裴智妍身材超火辣　神似TWICE Sana讓DEX也心動 《我的完美秘書》韓志旼被李浚赫寵溺飆高收視率！凍齡女神美貌引熱議 理解人際關係的「1：7：2」法則　能讓你人生少很多鳥事

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面