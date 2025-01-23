PRADA BEAUTY首櫃登場！粉絲排爆搶潤唇膏　迷你三角鏡拿法公開

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

美妝最大盛事PRADA BEAUTY繼快閃店之後，終於在23日進駐台北新光三越南西店，以經典的PRADA綠打造全新櫃位，重點是粉絲期待超久的「莫測藍潤唇膏」一早就被排隊掃貨，之前賣到大缺貨的綠色經典潤唇膏，也同樣現貨供應，23日到26日，前50名任意消費還可以拿到超美「PRADA精品三角鏡」。

除了進軍台北，PRADA BEAUTY也馬不停蹄的在24日立刻進駐台中新光中港店，同樣也是首四日（1/24-1/27）、前50名任意消費即贈「PRADA精品三角鏡」，並且只要購買任一款香水，還可以拿到PARADOX唯我莫測香水7ml，而且跟前項活動可以搭配，等於買一款單品加上一支香水，鏡子、小香都能擁有，全部都是限量，送完為止。

這次必搶的單品，絕對是快閃店從未出現過的「莫測藍潤唇膏」，跟經典潤唇膏的差別在於會隨著每個人的唇溫與濕度變化，呈現出自然粉嫩的紅潤感，不管是日常保養還是上妝疊擦都超百搭；當然針對情人節品牌也發售摩卡棕色金屬包裝的尼龍柔霧唇膏，除了熱賣色B101、B107之外，超溫柔的B109也是全新色選，當然必帶。

喜歡滋潤度高唇膏的人，也可以試試黛珂全新推出的恆潤緞采唇膏，上市之後立刻在日本IG洗版的質感新作，比奶油更絲滑的質地蘊藏能夠長時間保濕的鎖水晶球EX，還有日本獨家「熊本縣產查爾斯米爾斯玫瑰淬取液」，塗抹瞬間釋放滋養能量，經過特殊處理的「血紅素紅」鮮紅色素，能夠讓色彩更加融入肌膚，展現宛如天然的紅潤感，任何膚色都可以輕鬆駕馭。



