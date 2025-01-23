2025年美食調香氛崛起！3大關鍵引領全新香水趨勢

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

現代人對於氣味的要求變高，香水的變化也更加多元，除了基本的花香調、柑橘調、東方調之外，近年不分性別的木質調廣受推崇，而模擬食物氣息的美食調也悄悄發芽，將有機會成為2025年香水的流行趨勢，是非常有潛力的香調之一，10/10香氛講師Rhys更分享美食調受歡迎的TOP 3關鍵。

1.記憶與情感的連結

當聞到某個味道，身體好似就會出現當時的情緒、記憶，而美食調所帶來的連結性更為強烈，因為人類與食物息息相關，透過嗅覺模擬出美食的氣味，可以給人帶來熟悉、親切的感受，當然也更容易喚醒當下的情感。

2.調香藝術的新角度

過往也許都是從植物中萃取的精油香氣，但隨著科技的發達，新的合成香材誕生，彷彿就像是畫家拿到新的媒材，可以從更多角度發揮出全新的嗅覺體驗，不只是模擬食物的味道，更能夠模擬一個情境、描繪出香氣的故事層次。

3.更多元的文化特色

隨著不同環境會演發出不同的在地傳統，美食當然也是一種文化的體現，透過香氣打造的美食調香氛，當然也能展現出獨特的背景歷史，呈現出更多樣化、讓人驚艷的宏觀視野。

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