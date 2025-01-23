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2025年美食調香氛崛起！3大關鍵引領全新香水趨勢

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

現代人對於氣味的要求變高，香水的變化也更加多元，除了基本的花香調、柑橘調、東方調之外，近年不分性別的木質調廣受推崇，而模擬食物氣息的美食調也悄悄發芽，將有機會成為2025年香水的流行趨勢，是非常有潛力的香調之一，10/10香氛講師Rhys更分享美食調受歡迎的TOP 3關鍵。

BORNTOSTANDOUT,MATIERE PREMIERE,香水,10x,香氛,美食調,。（圖／品牌提供）

1.記憶與情感的連結

當聞到某個味道，身體好似就會出現當時的情緒、記憶，而美食調所帶來的連結性更為強烈，因為人類與食物息息相關，透過嗅覺模擬出美食的氣味，可以給人帶來熟悉、親切的感受，當然也更容易喚醒當下的情感。

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2.調香藝術的新角度

過往也許都是從植物中萃取的精油香氣，但隨著科技的發達，新的合成香材誕生，彷彿就像是畫家拿到新的媒材，可以從更多角度發揮出全新的嗅覺體驗，不只是模擬食物的味道，更能夠模擬一個情境、描繪出香氣的故事層次。

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3.更多元的文化特色

隨著不同環境會演發出不同的在地傳統，美食當然也是一種文化的體現，透過香氣打造的美食調香氛，當然也能展現出獨特的背景歷史，呈現出更多樣化、讓人驚艷的宏觀視野。

【推薦單品】

＃BORNTOSTANDOUT 飯飯之交淡香精，50ml、售價5800元

BORNTOSTANDOUT,MATIERE PREMIERE,香水,10x,香氛,美食調,。（圖／品牌提供）

提到美食調香氛，馬上就會讓人聯想到漢南洞香水潮牌BORNTOSTANDOUT，旗下擁有眾多美食調香氣，其中，最受歡迎的飯飯之交淡香精，宛如印度香米浸泡在乳白色杏仁牛奶中，香濃絲滑的Q彈澱粉，咀嚼在口中釋放出的淡淡奶香以及甜味，讓人著迷。

＃MATIERE PREMIERE 焚膏繼晷淡香精，50ml、售價5200元

BORNTOSTANDOUT,MATIERE PREMIERE,香水,10x,香氛,美食調,。（圖／品牌提供）

以線性香調聞名的MATIERE PREMIERE噴上身瞬間，即是整個香味的全貌，其焚膏繼晷淡香精由品牌創辦人暨調香師 Aurélien Guichard將乳香徹底釋放，混搭委內瑞拉的咖啡、馬達加斯加的香草豆，宛如坐在日落昏黃咖啡廳中，啜飲熱拿鐵的溫潤醇厚。

關鍵字：

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