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年節聚餐狂吃不胖！中醫師教妳心機小技巧　關鍵在下肚的「順序」

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京都堂,過年,飲食,聚餐,肥胖,瘦身,。（圖／達志示意圖）

記者李薇／綜合報導　圖／達志示意圖

過年期間，應酬聚餐頻繁，大魚大肉、零食甜點難以抗拒，難免會攝取過多的高熱量食物，京都堂中醫師蔡雯欣指出，若在進食時改變飲食順序，能夠有效控制血糖上升速度，降低胰島素分泌，使身體減少囤積過多脂肪，避免在年節過度發胖。

京都堂,過年,飲食,聚餐,肥胖,瘦身,。（圖／達志示意圖）

＃先喝湯

飯前喝一碗湯有助於減少胃容積，提升飽足感，並促進消化液分泌，有助於消化系統運作。蔡雯欣提醒，盡量選擇清湯類為主，因濃湯大多為高熱量湯品，反而會加重身體負擔。

＃再吃肉

這裡的肉類指的是蛋白質，包含豆魚蛋肉類。蔡雯欣提醒，過年容易出現的紅燒肉、五花肉要適量攝取，由於這類食物卡路里高且不好消化，營養師張家榕建議，可以選擇魚類、蝦類、貝類、甲殼類等海鮮，平均脂肪含量較禽類、畜類低，且營養豐富，如過年桌上常出現的清蒸魚就是非常適合的選擇。

京都堂,過年,飲食,聚餐,肥胖,瘦身,。（圖／達志示意圖）

＃多吃菜

蔬菜富含豐富的膳食纖維，幫助減少醣類、脂肪的吸收消化，同時可以增加飽足感，並提升代謝保持腸道健康，張家榕則表示，可以多選擇黑木耳、山苦瓜、黃秋葵、青花菜、地瓜葉等富含高纖的食物。

＃最後飯

先將蛋白質及蔬菜補充完畢，就不會因為飢餓而攝取過多的碳水化合物，有效減少熱量攝取，張家榕表示，也可以將白米換成五穀米、糙米或是紫米飯，這些米類的營養價值的保留完整，可以提供身體所需的營養。

＃少許果

水果內富含的纖維質可促進食物的分解跟吸收，幫助降低腸胃的負擔，所以在餐後再選擇吃水果，可以幫助消化，但張家榕建議，餐後水果分量建議抓在一個拳頭大的份量，若吃太多還是會使血糖升高。

京都堂,過年,飲食,聚餐,肥胖,瘦身,。（圖／達志示意圖）

張家榕也提醒，烹飪方面時應注意少油、少鹽，避免喝含糖飲料，如果真的不想喝水的話，可以選擇無糖綠茶，既可解膩又可促進代謝，也可以選擇五型藥膳飲，已經調配好比例的即飲包，兼具調整體質及幫助消化道機能。

關鍵字：

京都堂, 過年, 飲食, 聚餐, 肥胖, 瘦身

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