Stray Kids成員I.N 穿編織外套帥照電翻！拿下BV最新品牌大使

記者鮑璿安／綜合報導

南韓人氣男團 Stray Kids 是近年來矚目的新星，現在Bottega Veneta 宣布成員I.N 成為最新的品牌大使，也釋出了全新的形象照，畫面中I.N穿著編織工藝的外套和西裝，彰顯不凡奢華魅力！

去年九月，I.N 在米蘭時裝週首次亮相，出席了 Bottega Veneta 2025 春夏時裝秀，並與 A$AP Rocky 及 Kendall Jenner 同台，當時就埋下雙方合作的線索。I.N 這次在全新形象照中展現表現力，身穿寬鬆比例的西裝外套，模樣率性輕鬆，另外也演繹了編織手法的立領外套，與品牌格調相當契合。

▲Bottega Veneta 宣布成員I.N 成為最新的品牌大使。（圖／品牌提供）

身為 K-Pop 頂尖明星之一，I.N 以其獨特的嗓音和團體中的「忙內」（最年輕成員）身份為人所知。對於此頭銜他表示：「能成為 Bottega Veneta 的品牌大使，我感到非常榮幸。作為一位熱愛時尚的人，也深知精湛工藝需要投入的努力，我對 Bottega Veneta 非凡的工藝和自我表現的精神感到非常動容。能夠代表這個品牌並傳遞它的理念，對我來說意義非凡。」

與此同時，Stray Kids隊長Bang Chan方燦也再摘下一枚代言，FENDI宣佈他成為新任品牌大使，並驚喜公開一系列官方形象照，畫面中方燦身穿最新2025年春夏男裝系列造型，新款Baguette Double包上還掛上了可愛的小狗吊飾，超有童心，一舉一動都魅力破表，也讓粉絲們期待雙方未來更多精彩合作。





▲Stray Kids隊長Bang Chan方燦成為FENDI新任品牌大使 。（圖／品牌提供）