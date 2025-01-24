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SEVENTEEN聯名CASETiFY開賣　迷十二輯手機殼、專屬造型鑰匙圈克拉必收

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文／妞新聞

讓克拉（粉絲名）們期待已久的CASETiFY聯名，終於在1月22日開賣啦！今年CASETiFY宣布與韓國人氣男子團體SEVENTEEN迎來首次合作，光是前導預告釋出就早已讓世界各地的克拉們大失心瘋，無論是手機殼、生活配件，肯定都要收藏起來！

＃迷十二輯《SPILL THE FEELS》為靈感

▲CASETiFY與韓國人氣男子團體SEVENTEEN首次合作。（圖／CASETiFY提供，下同）

本次聯名特別採用SEVENTEEN的第十二張迷你專輯《SPILL THE FEELS》，以及專輯中的主打歌曲「LOVE, MONEY, FAME」為創作靈感，把無限的愛與能量注入兼具防護力及時尚潮流風的電子配件中，完美呈現SEVENTEEN成員們的獨有氛圍！

＃三大專輯版本設計

SEVENTEEN平時除了充斥舞台魅力的動感歌曲，也經常透過溫暖作品給予克拉們心靈上的慰藉。其中，迷十二輯《SPILL THE FEELS》更是想鼓勵感到迷失或孤單的人，坦誠表達自己的感受，邁向更美好的未來。而CASETiFY又以「FEEL BLUE」、「FEEL NEW」和「FEEL YOU」三大專輯版本為基調，設計出多款的印花手機殼，讓大家隨時感受SEVENTEEN富含著愛與真誠的情感訊息。

＃造型鑰匙圈紀念價值加倍

在聯名中，極具紀念價值的「SEVENTEEN SPILL THE FEELS 造型鑰匙圈」絕對是克拉必收的夢幻單品。將其掛上最愛的手機殼或包包，不僅能打造出SEVENTEEN的專屬造型，還能將SEVENTEEN正向又溫暖的精神帶進日常！

＃SEVENTEEN 特別套組

獨家推出的限量「SEVENTEEN特別套組」也不能錯過！內容物包含一款MagSafe兼容鏡面手機殼、Snappy磁吸鏡面手機支架，以及專屬的SEVENTEEN SPILL THE FEELS造型鑰匙圈，讓克拉一次收藏精緻又絕美的專屬配件！

＃開賣時間

即日起，克拉們可先至CASETiFY官網加入優先購買名單，並於1月22日的中午12點享有優先購買資格；一般販售則是將在1月22日下午4點在CASETiFY台灣官方網站、CASETiFY STUDiO品牌概念店正式開賣！

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本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Niusnews妞新聞, SEVENTEEN, CASETiFY

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