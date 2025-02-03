巴黎高訂周／Jennie斗篷裝露纖腰與GD看秀！CHANEL夢幻彩色斜紋軟呢美翻

記者鮑璿安／台北報導

CHANEL香奈兒選址於巴黎大皇宮（Grand Palais）帶來最新2025 春夏高級訂製服系列大秀，不光是迎接110 周年的里程碑，也象徵了高訂禮服的絕美昇華，運用色彩串連日夜形塑出更實穿的模樣，品牌大使Jennie、權志龍（G-Dragon）都到場看秀，以華麗造型助陣大秀。





▲品牌大使Jennie、權志龍（G-Dragon）都到場看秀 。（圖／品牌提供）

Jennie身披羽毛斗篷現身秀場，羽毛裝飾飄逸的薄紗，賦予造型一絲神秘感，而她露出纖細腰身和完美比例，自然成為鎂光燈矚目的焦點。GD則是選擇一套印花荷葉邊套裝，頂著亮眼的淺綠髮色，發揮屬於他個人專屬的時尚魅力。

巴黎大皇宮於香奈兒而言如同共生的狀態，大秀舞台布景由設計師 Willo Perron 操刀，以品牌標誌性的雙c標誌建構出圓弧流線狀態，像是無限循環一般樹立在舞台中央，潔白且寧靜，映襯出本次高級訂製服多彩的面貌。此系列由香奈兒團隊打造，正如嘉柏麗香奈兒所言：「舒適有其形式，愛有其色彩。」作品依照晝夜輪轉接續亮相，純白、粉嫩色彩、明亮色調帶來舒心又明媚的視覺效果，總給人遙不可及印象的高訂系列，本次幻化成為實穿夢幻的模樣，斜紋軟呢短裙被裝飾閃片刺繡元素，如同披上耀眼星河，並拼接薄紗裙裝，帶來飄逸透視感受；而白水晶、金屬和水鑽鈕釦化作月亮、太陽與山茶花形狀，黑色天鵝絨腰帶上飾以月亮與太陽星體元素，在復古基調中融入一絲現代氣息。

除了輕盈特性與巧妙的錯視效果，手繪蕾絲與刺繡雪紡在色彩暈染下，營造出彷彿斜紋軟呢的錯覺，譜出輕巧氛圍。壓軸登場的香奈兒新娘，身穿飾以亮片的短外套搭配前短後長的薄紗禮服，呈現一柔一剛的率性特質，踏著浪漫且詩意的步伐為本季收尾。

同時，在巴黎男裝周首日登場的LOUIS VUITTON（路易威登）2025 秋冬男裝系列，由男裝創意總監Pharrell Williams與設計師好友Nigo聯手執掌設計，不僅象徵兩人友誼的輝煌時刻，也成就品牌奢華工藝和日式傳統美學交融，打造數不盡的爆款之作。大秀選址於巴黎地標羅浮宮發表，由再生木材製成的檔案展示櫃球體，與明亮的走道呼應，環繞在羅浮宮Cour Carrée的圓形舞台周圍，由路易威登、Pharrell Williams和Nigo的收藏品，以及私人收藏家的借展品策展而成，在同一時空下形成過去與未來的對話交流。

▲LOUIS VUITTON（路易威登）2025 秋冬男裝系列，由男裝創意總監Pharrell Williams（右）與設計師好友Nigo聯手執掌設計 。（圖／品牌提供）

Nigo與Pharrell對街頭服飾的完美掌控深深感染時下流行，本季看點之一便是日本傳統圖騰的變奏，標誌性的棋盤格元素受到茶道紡織圖案影響，以牛仔布、針織品和皮革中的棋盤狀形式出現。在日本稱「絣織」（kasuri）的技法也融入剪裁提花和絲毛外套，採用編織以及染製的手法打造出深淺不一的紋理效果，為LV的正裝增色。工裝單品在2025秋冬系列中佔有非常大比重，飛行夾克重塑出潮流設計語彙，一朵鮮明的黃花點綴在上，頗有Nigo主理品牌Human Made的鮮活風格。而格紋的各種潮流演變穿插，如馬賽克拼貼式、漸層異材質創作出新穎街頭時髦感，品牌Logo以印花呈現在夾克上的提花或襯衫上。