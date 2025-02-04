Balenciaga變狗仔隊曝光名媛鼻祖街拍照！拎「機車包Le City」吸睛行頭

記者鮑璿安 ／綜合報導

Balenciaga 機車包是陪伴大家走過黃金歲月的經典單品，稱霸時尚圈20多年依舊不減熱潮，最近品牌發表全新的Le City Paparazzi 系列，將這千禧世代的熱門包款重新復甦，更捕捉下名媛鼻祖芭黎絲希爾頓 (Paris Hilton) 、超模 Claudia Schiffer等人在街頭最自然的一瞬，拉回那個狗仔偷拍的年代，如同穿越時空般重現。





▲ Paris Hilton 。（圖／品牌提供）





▲Amber Valletta 。（圖／品牌提供）





▲Natasha Poly 。（圖／品牌提供）

2000 年代初那個狗仔偷拍盛行的時期，孕育了許多歷歷在目的街拍時尚，Balenciaga 發表最新的 Le City Paparazzi 系列，也以此為靈感進行發想，這次形象照主角是 Paris Hilton、超模 Claudia Schiffer、Alessandra Ambrosio等人，有一個共同點便是Le City Bag ，在復古視角之下，以類似圖庫照片的浮水印加強了狗仔隊攝影概念，重新詮釋這些偶像如何在多年來使用 Le City 包款的穿搭風格。

▲Tyra Banks 。（圖／品牌提供）



也因Le City機車包的成功，品牌近年來陸續推出了以此延伸的 Le Cagole 和 Neo Classic 系列包款，全新升級版的 Le City 變得更加簡約流暢，擁有小號和中號兩種尺寸，並有多種顏色可供選擇。

與此同時，本季Prada以「Infinite Present」為主題，強調由於演算法影響，我們單方面被接受指令的狀態，而唯有透過人們的介入、創造與選擇，才能實現意料之外的事物，在此向個人致敬，每個造型都是當下的獨特反映。藉此形塑科技感和日常面貌交融的時裝，運用看似衝突感的搭配組合，點燃大家對於時尚的渴望，模特兒佩戴誇張面具、護目鏡，無不讓人聯想到超級英雄的場景。而包款配件則以品牌擅長的幾何美學進行深入探討，像是Buckle系列手袋出現了水桶包款式，而皮帶可以隨心拆卸甚至是縮緊呈現不同廓形，另也有細長手柄的撞色保齡球袋以及Soft lux皮革立方包，都是值得關注的焦點。