10款精品老花長夾推薦！LV聯名村上隆、Goyard老花　新年換新夾剛剛好

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新的一年開運招財當然先從裝錢的皮夾開始，本篇整理2025年10款老花長夾，款款都經典看不膩！

新年到，換一個象徵好運的時尚長夾，為自己開啟嶄新篇章！這次為大家精選10款經典又百搭的老花長夾推薦，無論是Louis Vuitton充滿青春活力的彩色Monogram，還是Goyard奢華的經典圖案，每一款都不僅實用也是品味象徵，想在新年裡讓錢包充滿好兆頭，挑一款心儀的老花長夾剛剛好！

老花長夾推薦：Louis Vuitton



▲LV x TM Sarah 錢包 NT$34,400。

路易威登在2025年再度與村上隆的聯名合作系列，其中Sarah錢包以品牌傳統旅行硬箱為靈感，包身有天然牛皮飾邊搭配鉚釘金色護角，經典的Monogram老花轉化為玩味十足的繽紛色調，內部有兩個大型隔層、多個口袋及16個名片夾層。

▲拉鏈錢包 NT$29,400。

這款拉鏈錢包則是以經典的Damier Azur棋盤格帆布為主要設計，粉色與淺色系的搭配展現輕盈俐落感，全拉鏈開合設計，內裡有不同的口袋、隔層和信用卡夾層，作為手拿包也適合。

老花長夾推薦：Dior



▲30 Montaigne Voyageur 長夾 NT$28,500。

30 Montaigne系列長夾以藍色Dior Oblique緹花為整體設計，長夾正面飾有金色CD標誌，內裡附有多個收納空間，所有日常必需品的卡片、紙鈔都能收入其中。

▲Dior Caro Orchid 長夾 NT$31,500。

這款Dior Caro Orchid搭配的是品牌經典的Cannage籐格紋縫線，在雲藍色小牛皮長夾包身搭配CD標誌的翻蓋設計上顯得雋永優雅，色系也低調耐看。

老花長夾推薦：Gucci

▲Ophidia GG拉鏈銀包。

Gucci自1970年代首次採用至今的經典GG標誌打造的長夾，搭配上金屬GG標誌以及紅綠織帶條紋，拉鍊式的開合設計方便實用，內裡除了卡夾、鈔票夾之外，還有零錢收納層。

老花長夾推薦：Goyard

▲Goyard Richelieu長夾。

近年非常火紅的法國老牌Goyard這款老花長夾，以按扣固定長夾的開合設計，內裡可收納卡片、零錢以及紙鈔俐落實用兼具。

老花長夾推薦：Celine

▲Triomphe帆布大型拉鍊銀包 NT$23,000。

以經典的Triomphe凱旋門老花印花為包身設計，低調與優雅並濟，透過全拉鍊開合長夾，小牛皮襯裡設有兩個長形內格，十二個信用卡收納槽，還有拉鍊零錢收納夾層。

老花長夾推薦：Burberry

▲Rocking Horse 長夾 NT$34,900。

這款Burberry全新設計的長夾以經典綠色格紋結合皮革內裡製作，展現品牌的英倫優雅。透過b字金色鎖扣設計增加質感巧思，包含多卡槽和拉鍊隔層，兼具實用性與時尚感。

老花長夾推薦：Coach

▲帆布拉鏈皮夾 NT$9,900。

輕奢入門品牌Coach這款皮革Signature老花帆布長夾輕巧又實用，不僅可整齊收納卡片、硬幣、鈔票等，全拉鍊閉合設計方便實用。

老花長夾推薦：Michael Kors

▲MK Signature印花長夾 NT$6,300。

這款Michael Kors老花長夾採用經典MK Logo印花設計，外觀簡約大方，搭配金色品牌標誌更顯精緻。內部結構實用，設有多個卡位與隔層，可輕鬆收納現金與卡片，非常適合日常使用。

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