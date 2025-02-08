無印良品「木質擴香」超受歡迎年賣破4萬瓶　還有5款黑馬商品默默熱賣

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MUJI無印良品公布2024年全年度銷售排行榜，其中美妝保養與香氛類最受歡迎的就是空間芬香油，一年可賣超過4萬瓶。另外，我們也精選了值得關注的5款黑馬商品，同樣很值得在選購時列入參考！

年度熱賣Top 5

可以發現空間香氛最受歡迎，另外主打溫和的保養品表現也很強勁。

Top 5.原色化妝棉

長纖維棉花不經漂白直接使用，製成觸感極為柔軟且多用途之化妝棉。夾鍊袋包裝，保持清潔衛生。年度銷量超過13萬包。

Top 4.敏感肌化妝水

取自日本岩手縣釜石市水源製成的肌膚保養系列。添加葡萄柚籽精華，及具保濕功能的LIPIDURE®（POLYQUATERNIUM-51），低刺激性，潤澤乾燥肌膚。2024年銷量近4萬瓶。

Top 3.溫和去角質洗面乳

含去角質成分蜜桃核，可徹底洗淨毛孔污垢及老廢角質，並添加金縷梅精華，達到緊緻效果。年銷突破9萬瓶。

Top 2.超音波芬香噴霧器

利用超音波震動原理擴散精油香氣，營造滿室馨香。LED燈也可單獨使用，當作夜燈照明。

根據2024年銷售排行榜，銷售表現較佳的是小容量的超音波芬香噴霧器，適用3-4坪空間，年銷超過1萬台，是許多顧客推薦的口碑商品之一。

Top 1.空間芬香油

MUJI無印良品的空間芬香油在瓶身設計上採深褐色的磨砂霧面玻璃瓶，能保持香氣品質且融入各式居家空間。

2024年最熱銷的味道是木質，是以尤加利和日本扁柏等，調和出的溫暖香氣，年度銷量逾4萬瓶。

值得關注的黑馬商品

除了空間芬香油、超音波芬香噴霧器之外，MUJI無印良品還有這些默默熱賣的美妝、保養品！

1.攜帶睫毛夾

有在化妝的人幾乎都會關注的商品！

採用扁平式設計，體積非常輕巧，可輕鬆收納在化妝包裡頭，但夾翹睫毛的功力卻一點也沒被影響，是非常值得化妝控購入的單品。裡面還附有替換膠墊，相當貼心。

2.聚丙烯沐浴刷

浴室小物也默默地受到很多人支持，像這支沐浴刷，使用瀝水性佳的尼龍刷毛，刷起來的觸感剛剛好。

握把還有溝槽設計，拿取時不易滑落。

3.溫和卸妝凝露

凝膠質地，親膚性高，能輕鬆徹底去除彩妝，並添加滋潤成分LIPIDURE®（POLYQUATERNIUM-51）、杏桃汁、桃葉精華及玻尿酸鈉。

卸完妝臉部剛剛好的清爽。

4.芬香蠟燭-梔子花香味

選用優質植物大豆蠟，搭配磨砂質感玻璃瓶身。調製香味，燃燒或放置時散發出清新淡雅香氣，為生活帶來舒適氛圍。

5.泡立網浴球（大）

起泡專用的泡立網浴球，網質柔軟，圓球狀的設計可輕鬆製造出泡沫。

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