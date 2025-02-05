CASETiFY香蕉手機殼能剝皮！安迪沃荷系列一點都不普　

▲Andy Warhol x CASETiFY。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

配件品牌CASETiFY近期推出普普藝術大師 Andy Warhol 系列，將其經典創作走進日常生活，打造出一系列大膽又充滿玩味的電子配件。從標誌性的康寶湯罐頭，到趣味十足的剝皮香蕉設計，每款商品都將藝術與實用性結合，讓你的手機不只是手機，而是一件隨身藝術品。

永不退流行的就是藝術品，美國普普藝術家Andy Warhol激盪CASETiFY ，推出直球對決、讓人一眼認出的經典 Warhol 圖像風格，康寶湯罐頭直接變身手機殼，復刻經典紅白配色，連罐頭標籤的細節都還原；「珍藏版香蕉造型手機殼」不但外型搞怪吸睛，拿手機的動作都變得很有戲，「剝皮香蕉手機殼」的香蕉外層竟可以剝開，露出內部鮮豔的粉紅色果肉。

本次還推出「布里洛盒子手機殼」，把 Warhol 經典的清潔劑包裝設計搬上電子配件，帶來強烈的復古工業風。金寶湯罐頭與 Warhol 簽名設計的耳機保護殼，讓你的AirPods擁有獨一無二的藝術感。點綴著 Warhol 最具代表性的圖案，金錢符號與色彩繽紛的印刷風格的普普手機吊飾，讓手機成為街頭焦點，該系列已於1／27正式上市。

迎接開工季節，星巴克以蛇年為主題，特別走可愛路線，推出蛇形象為設計主軸的各式杯款及生活商品。其中最受矚目的「蛇運亨通儲物罐」，超萌的Bearista熊化身金蛇造型，搭配經典外帶杯設計的罐身，實在太可愛！STANLEY以紅、橘色系為主要色調，營造喜氣洋洋的新春氛圍，還有馬克杯把可愛的靈蛇更穿上粉嫩花朵裝飾，增添新春活力。

今年的生肖馬克杯花樣多，包括「蛇來運轉馬克杯」和採用真金打造把手的「蛇年大發馬克杯」，象徵在新的一年裡能夠好運加持、財運亨通；以粉色為主調的「蛇全蛇美馬克杯」，突顯新春的歡樂氣息，線上門市限定「24OZ Jeweled喜蛇TOGO冷水杯」也是不錯選擇，其特色是杯身採用菱格紋路搭配漸層色系，還附贈可愛的蛇年吸管飾品。

而星巴克這次也推出了時下最夯的STANLEY聯名系列，以粉、橘、白三色漸層打造30OZ不鏽鋼把手冷水杯，不僅實用度高，更增添不少時尚感。珠光金色系列的24OZ Scale冷水杯，則以璀璨外觀展現質感品味，低調中又帶點奢華感。星座迷也別錯過新推出的「十二星座隨行卡組」，以夢幻柔美風格結合四種漸層色彩，象徵火、土、風、水四象限，每組還附有限量編碼貼紙。