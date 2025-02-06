《外傷重症中心》7熱議台詞：吃苦這玩意呢，就是要讓別人知道才行

記者鮑璿安／綜合報導

朱智勛、秋英宇、賀營等人主演的韓劇《外傷重症中心》話題超高，劇情講述了天才外傷外科專家白江赫（朱智勛 飾）為韓國大學醫院成立「外傷重症中心」，以高超醫術帶領團隊救人，當中不光治療的場面震撼人心，連台詞也十分勵志霸氣，一起來看看。

1. 之前我心想，根本沒有人知道我這麼辛苦，我為什麼要自找麻煩，當時我經常這麼想，可畢竟我們的工作不是為了得到誰的認可才做的，也不是為了得到什麼獎勵。你看看我，在外傷外科工作了五年，當資深護士，難道是因為我是什麼超級英雄嗎？因為這是該做的工作，總有人需要做這個工作，這個人碰巧就是我，也碰巧是你，楊醫生，僅此而已，我們還是繼續堅持下去吧。



2. 吃苦這玩意呢，就是要讓別人知道才行。



3. 我想我明白，因為他能做到，既然能做的，就沒有理由不去做啊。



4. 你也找個理由吧，就算累成狗，被人當成屎，也永遠不會屈服的理由。這條路崎嶇坎坷，如果不給自己找任何理由，那走下去太艱難了，不要感到愧疚，你只是還沒有找到自己的理由而已，你不是放棄了患者。



5. 醫學是一場概率遊戲，沒有必死無疑的說法。



6. 有用處的人我才會叫他的名字。



7. 為了讓患者的心跳繼續跳動，我們必須繼續奔跑。