《大奉打更人》田曦薇不只古裝美私服超多變！甜辣風、霸氣御姊通通有

▲田曦薇古裝扮相超美，戲外私服也很會穿。（圖／田曦薇小紅書、Disney+提供）

圖文／CTWANT

由王鶴棣、田曦薇主演的《大奉打更人》，是近期熱度超火的陸劇，開播以來口碑、收視一再狂飆。女主角是身為陸劇95小花的田曦薇，在劇中飾演的臨安公主就是傻白甜一枚，而古裝扮相超美的她，其實在戲外的私服也很會穿。這次就來一窺臨安公主田曦薇的穿搭技巧！

▲田曦薇在劇中飾演的臨安公主就是傻白甜一枚。（圖／Disney+提供）

《大奉打更人》田曦薇穿搭：紅色毛衣＋貝雷帽、法式俏皮

外型甜美的田曦薇，在穿搭上的風格非常多變，日前在小紅書曝光的拜年穿搭，以紅色毛衣搭配牛仔褲，輕鬆休閒中又帶著應景的元素，畫龍點睛的貝雷帽讓她的整體風格增添一點浪漫法式感。

▲田曦薇的過年穿搭選擇紅色毛衣搭配牛仔褲。（圖／田曦薇小紅書，下同）

《大奉打更人》田曦薇穿搭：白色雪紡紗洋裝、仙氣逼人

田曦薇這套看似簡單的白色洋裝，可是藏有許多小心機。腰間綁帶馬甲造型，讓腰線更加纖細迷人，下半身雙層設計讓腿部線條若隱若現，不只仙氣滿分、性感指數一不小心就狂飆。搭配黑色長靴，適當平衡甜膩感，整體風格就是可鹽可甜的最佳代表！

《大奉打更人》田曦薇穿搭：針織洋裝＋樂福鞋、氣質滿點

跟洋裝一樣屬於無腦穿就很美的針織洋裝，深藍色搭配小花點綴、更顯可愛俏皮，而田曦薇選搭一雙時髦樂福鞋，讓整體風格多了份學院風格，看起來氣質超迷人。

《大奉打更人》田曦薇穿搭：黑色套裝＋樂福鞋，又甜又辣

把黑色褲裝穿出性感甜辣風，田曦薇就是辦得到。這套黑色合身背心式褲裝，簡單設計搭配側面鏤空設計，性感心機爆棚，而短褲造型則能大秀美腿線條。田曦薇以短襪搭配最愛的樂福鞋，多了份甜美氣質，平衡整體辣度不超標，看起來又甜又辣。

《大奉打更人》田曦薇穿搭：風衣＋BRATOP，穿出霸氣御姊風

多以甜辣風格現身的田曦薇，以少見的風衣＋BRATOP，打造出霸氣十足的御姊風範，下半身則搭配小花牛仔裙，吸睛度直接飆滿分。搭配GUCCI Blondie包，時尚又寬大的包身廓形，非常時髦俐落！

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