將愛意延續到生活細節！最適合送情人的粉紅香氛蠟燭、戀愛腦淡香精

記者李薇／台北報導、攝影

下週五就是情人節，這週末可以說是挑禮物的最好機會，表達彼此之間的愛意，其中，近年大勢成長的香氛單品，絕對是很好的選擇，不管是出門、居家或是臥房等每一個瞬間，讓對方使用的過程中，都能透過香氣，將兩人的愛戀情意延續到每一個角落。

＃BORNTOSTANDOUT 戀愛腦淡香精，50ml、售價6800元

南韓漢南洞人氣香氛BORNTOSTANDOUT總以大膽衝突的嗅覺，描述充滿刺激本能的愛戀氛圍，這次更攜手荷蘭新興香氛品牌FUGAZZI打造全新戀愛腦淡香精，以競品之間的強強聯手，香調運用脂粉氣息鳶尾花交錯沉穩性感的皮革，宛如肌膚親暱間荒誕又致命的失控感，更鮮明創辦人叛逆不羈的態度。購買戀愛腦淡香精即贈送FUGAZZI鑰匙圈乙組。

＃(MALIN+GOETZ) 玫瑰巨型香氛蠟燭，780g、售價6000元

世人所熟知的玫瑰總是夢幻浪漫，好似就是女性專屬的香氣，但在紐約潮流品牌(MALIN+GOETZ)的詮釋下，多了更馥郁的層次與奔放洋溢，以極簡玫瑰石英玻璃乘載的蠟燭，在小荳蔻、丁香的襯托下，讓玫瑰與天竺葵主調更顯豐沛活力，苔蘚、羊絨麝香的尾韻更增添現代時髦氛圍。只要購買(MALIN+GOETZ)單筆滿2500元，即可以580元加購67g小蠟燭乙個

＃AHRES 聲韻淡香精衣物香氛卡，售價520元

從東京表參道發跡的AHRES以獨特的「娛樂性」、「功能性」概念，迅速成為炙手可熱的品牌，主理人將肌膚護理帶到更有趣多變的層次，讓人有感之餘也能療癒身心；春季首款聲韻淡香精衣物香氛卡一共推出7種香味，不僅可以單掛在門把、衣櫥、車內，更是可以兩個不同味道混搭使用，拼湊出愛心圖騰，可愛又趣味。