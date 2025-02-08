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HOLA冬季出清迪士尼商品1折起　石墨烯保暖系列下殺5折

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記者蔡惠如／綜合報導

HOLA即起至3／12推出限時冬季出清活動，近萬件商品最低下殺1折起。包括迪士尼系列商品包含人氣角色烏蘇拉、庫伊拉等反派系列，全面1折起跳。另外擁有石墨烯發熱科技的保暖系列商品，也以5折優惠搶攻寒冬尾聲的市場商機。

▲HOLA冬出清單品一折起。（圖／業者提供）

▲HOLA冬出清單品一折起，蘇拉招牌章魚腳設計壁鐘，原價1,399元，特價139元。（圖／業者提供）

迪士尼紛絲別錯過，HOLA冬出清有不少迪士尼品項可趁機入手，40公分烏蘇拉招牌章魚腳設計壁鐘，原價1,399元，特價139元，掛上輕鬆成為牆面焦點；採用100%純棉材質、原價1,680元的迪士尼反派純棉涼被，也能用168元的特價帶回家，雙人床被四件組也從原價4,680元，祭出特價468元，正好迎接即將到來的夏季。

▲HOLA冬出清單品一折起。（圖／業者提供）▲HOLA冬出清單品一折起。（圖／業者提供）

針對喜愛簡約風格的消費者，以米奇、米妮為主角的迪士尼黑標系列也在特價行列，搭配金色及木紋元素展現大人風，餐具組特價1,432元、45公分方型抱枕特價479元。

▲HOLA冬出清單品一折起。（圖／業者提供）

▲HOLA冬出清單品一折起。（圖／業者提供）▲HOLA冬出清單品一折起。（圖／業者提供）

初春氣溫仍微寒，冬季保暖石墨烯發熱科技的WARM TOUCH系列，也推出5折起優惠，造型手插枕原價899元，特價449元，外型為哈士奇造型，保暖又可愛；採用法蘭絨及毛絨雙面材質，長度達120公分的雙面長抱枕，原價1,090元，特價545元；三角靠墊原價1,290元，特價645元，主打符合人體工學設計，在地毯上也好用。

▲HOLA冬出清單品一折起。（圖／業者提供）

▲HOLA冬出清單品一折起。（圖／業者提供）

而針對換季收納需求，原價399元的模組化堆疊整理盒三入組，現省一半200元即可入手；可360度旋轉的節省空間衣架，三入組從99元降至29元。另外萬用黏塵器五入組特價399元，適合有寵物的家庭，產品可水洗重複使用。軟式珪藻土材質的止滑墊，用319元就能帶回家。

▲HOLA冬出清單品一折起。（圖／業者提供）

HOLA表示，在活動期間購買標示5折以上的黃標商品，買3件以上可再享有9折優惠（不適用於家電、美食及限量商品），有換季與購物需求的消費者，不妨去逛逛HOLA挖寶吧。

▲IKEA百款商品降價。（圖／品牌提供）▲IKEA百款商品降價。（圖／品牌提供）

▲IKEA百款商品降價，SLÄKT床框/底座組合附抽屜原價9,999元，降價後8,999元，KORTGARDEN掀床原價15,990元，降價後13,990元。（圖／品牌提供）

IKEA在近期推出超過百項商品「再創低價」活動，讓消費者以超值價格輕鬆煥新居家。降價商品最低59元起，部分商品甚至比去年降價超過千元以上，想要有居家新氣象準備開買啦！

此次降價商品包括許多受歡迎的家具與家飾品。例如KORTGARDEN掀床原價15,990元，降價2,000元，現售13,990元，具備舒適軟墊床頭板與大容量儲物空間，讓臥室更整潔；SLÄKT床框／底座組合原價9,999元，降價1,000元現售8,999元，擁有寬敞抽屜，非常適合需要額外收納的小臥室。

▲IKEA百款商品降價。（圖／品牌提供）▲IKEA百款商品降價。（圖／品牌提供）

▲SOPPROT組合式抽屜盒原價549元，降價後499元；BIBBLIS鞋架原價429元，降價後399元。

收納產品也是此次活動的主角之一，SOPPROT組合式抽屜盒原價549元，現價499元，能依需求靈活堆疊；BIBBLIS鞋架從429元降價至399元，簡約實用，適合新年期間應付親友拜訪時的收納需求。

▲IKEA百款商品降價。（圖／品牌提供）▲IKEA百款商品降價。（圖／品牌提供）

▲HEAT隔熱墊原價79元，降價後69元；KACKLA延伸儲物盒原價69元，降價後59元。

家飾品部分也有不少超值選擇。例如SIMPKNOT筷子每組四雙原價99元降至69元，平均每雙不到20元，實用又划算；HEAT隔熱墊三件裝原價79元，降價至69元，讓熱騰騰的年菜安心上桌。此外KACKLA延伸儲物盒原價69元，降至59元，是本次優惠中的高CP值商品，靈活的調整設計方便打造整潔空間。

關鍵字：

HOLA, 出清, 迪士尼, 保暖, 特價

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