草莓控通通吃爆　5間甜蜜系「草莓甜點」

文／人物誌

熱愛草莓甜點的你還吃不夠嗎？2025年最值得期待的草莓單品，陪你開春迎新年！精選五家草莓季限定商品，讓你在忙碌之餘，從第一口草莓甜點開始，就能感受到滿滿的好運與祝福！

CHIFFON 手工蛋糕店



CHIFFON手工蛋糕店是台灣第一家專賣日式戚風蛋糕的甜點店，從1998年開店至今，堅持使用與日本同步的配方、原料與製作方式，傳遞最正統的味道給顧客享用。今年草莓季更推出多款限定甜點，如草莓鮮奶油戚風蛋糕、草莓塔、冰心草莓蛋塔等等，一次滿足草莓控的味蕾！

▲草莓天堂蛋糕。（圖／CHIFFON手工蛋糕店官網）



小編特別推薦「草莓天堂蛋糕」！以草莓戚風蛋糕為基底，內餡滿滿一層草莓凍乾，再加上整圈大湖新鮮草莓，由內而外都被草莓包圍，充滿夢幻浪漫的氣息！

圈島 Loop Island 波士頓派

座落在台南中西區的波士派頓派甜點店，蓬鬆濕潤的派皮、手製的鮮奶油，每日新鮮出爐的波士頓派，讓品嘗到的顧客都能從中得到一絲療癒。這次獨家推出新春草莓季限定甜點：小兔美莓和巧兔美莓，讓你開春就嘗到幸福的滋味。

▲草莓季限定甜點：小兔美莓和巧兔美莓。（圖／圈島Loop Island波士頓派官網）

「小兔美莓」使用最經典的原味波士頓蛋糕體，入口即化的綿密口感，搭配大顆又新鮮的厚切草莓，濃郁奶油與草莓的鮮果香氣簡直絕配；「巧兔美莓」則是草莓加上巧克力口味的蛋糕體，兩樣甜點界的巨頭組合，絕對是甜點控的首選！

LADY KELLY

提到甜點當然不能錯過「用甜點傳遞幸福」的品牌LADY KELLY啦！寒冷的冬天，勢必要有甜點來溫暖心房。這時候最適合季節限定的「草莓鮮奶油蛋糕」，這款蛋糕以輕盈柔軟的戚風蛋糕為基底，夾層中融入新鮮草莓切片，搭配細緻滑順的進口鮮奶油，呈現出淡雅的奶香與草莓的酸甜。每一口都如同品嘗初戀般的甜蜜滋味，讓人一再回味。

▲（左）草莓鮮奶油蛋糕、（右）繽紛草莓塔。（圖／LADY KELLY官網）

另一款不能錯過的是超級夢幻的「繽紛草莓塔」，上層鋪滿鮮嫩多汁的大湖草莓，並以香草莢製作而成的香草卡士達醬，無香精、無色素的自然清新風味！底層是扎實香脆的杏仁內餡手工塔皮，還揉入莓果粒，增添口感層次。酸甜迷人的風味，讓人無法抗拒，是冬季的完美幸福甜點。

士林宣原蛋糕專賣店

士林宣原蛋糕專賣店採用當季新鮮水果，主打「台灣在地水果鮮奶油蛋糕」，其中又以草莓蛋糕最受到消費者喜愛，可以說草莓季是他們的主戰場！今年推出極致草莓蛋糕、雙層草莓蛋糕、草莓雪藏等等，多種口味完全讓人陷入選擇障礙！

▲招牌雙層草莓蛋糕。（圖／士林宣原蛋糕專賣店臉書）

「雙層草莓蛋糕」是其招牌產品之一，蛋糕體提供原味、巧克力和抹茶三種選擇，卡士達醬搭配鋪滿的新鮮草莓，展現出層次豐富的口感和酸甜平衡的美味。

不只如此，升級版的生乳系列「極致草莓蛋糕」，以柔軟的海綿蛋糕為基底，配上生乳和卡士達醬，更能襯托出草莓酸甜的香氣。

卡瓦蛋糕 Kawacake

堅持使用純動物性鮮奶油製作蛋糕的「卡瓦蛋糕 Kawacake」，既能滿足甜點控的口腹之慾，也能顧到客人的健康。今年草莓季也獨家推出多款限定甜點，例如：輕霜草莓蛋糕、草莓鮮奶油蛋糕、奧地利草莓塔和草莓香草蛋糕等等多種口味，每一種都讓小編垂涎三尺！

▲輕霜草莓蛋糕。（圖／卡瓦蛋糕Kawacake官網）

今次重點推薦「輕霜草莓蛋糕」！以柔軟細緻的日式海綿蛋糕為基底，抹上手工熬煮的草莓果醬，輔以大湖直送的新鮮草莓，最後覆蓋法國冠軍級純動物性鮮奶油。一層層堆疊出綿密、酸甜、滑順的絕妙口感，每一口都如同品嘗春日的甜蜜滋味。

忙碌的時光，草莓甜點無疑是一種幸福的慰藉。不論是清新的奶香戚風蛋糕，還是酸甜層次分明的水果塔，這些精選的草莓甜點為每一位甜點愛好者帶來滿滿的驚喜與祝福。在繁忙中享受這些草莓季限定的美味，為新的一年注入一抹甜蜜與美好，也讓這個冬天多了一份暖心的幸福滋味！

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