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揭密烤鴨專屬的數字編碼！江南春15年賣超過5萬隻　烤鴨也有悠遊卡？

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文／人物誌

烤鴨常常成為餐敘上的一道佳餚，只是，當你大快朵頤時，可知道桌上的這隻烤鴨是該餐廳出爐的第幾隻嗎？烤鴨的典故又從何而來？或許，略知烤鴨一二事，吃起這隻烤鴨更有意思！

江南春15年賣52,000隻烤鴨

斥資八千萬全新打造的高雄福華大飯店江浙料理「江南春」，每一隻上桌的「掛爐一品鴨」都有編號，用這些數字說明餐廳的歷史和創下的銷售量。選自屏東飼養的鴨種，每隻約2.5到3公斤重，師傅桌邊服務切下鴨片，每一片皮酥肉嫩，即便稍冷後享用，肉也不柴、無損風味。

▲江南春每一隻上桌的「掛爐一品鴨」都有編號。（攝影／劉育良）

當然，一鴨二吃或是三吃，饕客自行選擇，而每一隻上桌的鴨都有其專屬編號，數字代表的就是從「江南春」開始銷售掛爐一品鴨迄今快15年（烤鴨不是江南春一開幕就銷售的）的銷售數字，如今編號已經快52,000，換算下來，平均一天賣出快十隻鴨，數字相當可觀。當然，烤鴨上桌前的作業繁瑣，為了能吃上專屬於你的烤鴨，最好可以先提前數天預訂，讓你入坐即可享受，否則得等上一個半小時才能出爐。

凱華樓烤鴨編碼落印悠遊卡

JR東日本大飯店台北的「凱華樓」，則以「黃袍北京烤鴨」自豪，在享用美食的同時，每消費一隻黃袍北京烤鴨就會收到「凱華樓」贈送的悠遊卡一組，卡上面印有烤鴨的序號，可說是有經過該餐廳身分認證過的烤鴨，目前卡號已到5,500多號，以餐廳營業三年為計，平均一天賣出五隻烤鴨，但JR東日本大飯店台北開幕遇上疫情，前一年來客數少，在疫後烤鴨數量因知名度大開而快速增加。

▲凱華樓以「黃袍北京烤鴨」自豪。（圖／凱華樓）

「凱華樓」以正統北京烤鴨為特色，據說北京烤鴨是在南京燒鴨的基礎上發展而來，明朝時期，明太祖在南京分烤鴨菜給子女吃，繼位的明成祖懷念兒時的美味，故成為當時的宮廷料理。主廚楊德興多次赴北京學習掛爐烤鴨技術，選用3.3至3.5公斤的櫻桃鴨，不用辛香料水而改用麥芽糖水幫鴨皮上糖色，完全靠鴨的原汁原味和師傅的燒烤功夫。

雅閣：品嘗摘星米其林的味道

位於台北文華東方酒店內的「雅閣」，多年米其林一星的殊榮，認證餐藝之美。「舒肥慢烤櫻桃鴨」選用宜蘭櫻桃鴨，以月桂葉、八角、甘草等十餘種香料調製的醃料，均勻塗抹於鴨身內外後醃漬兩小時，再以舒肥方式鎖住鴨肉的鮮嫩多汁。隨後將鴨吊掛風乾八小時，最後掛在爐內燒烤。

▲雅閣「舒肥慢烤櫻桃鴨」選用宜蘭櫻桃鴨，以月桂葉、八角、甘草等十餘種香料調製的醃料。（圖／雅閣）

出爐的烤鴨色澤紅潤誘人，鴨皮酥脆、肥而不膩。片鴨搭配大蔥絲、黃瓜絲與主廚特製烤鴨醬，包裹於薄餅中，層次豐富，口感美妙，令人讚不絕口。也正因為烤鴨製作程序繁瑣，一天只限量五隻，且需三天前預訂，藉以確保烤鴨的最高品質。

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 烤鴨, 江南春, 凱華樓, 雅閣, 餐廳

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