趙麗穎新造型短髮配蕾絲裙狀態美翻！楊紫示範「MK口袋包」兩萬元有找

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星趙麗穎出演《與鳳行》、《花千骨》等戲劇人氣直升，最近她更為服飾品牌self-portrait拍攝最新SS25系列形象廣告，為大家示範品牌標誌性蕾絲裙的優雅穿搭，美照曝光彰顯她完美狀態。而新生代女星楊紫，則在情人節前夕搶先入手MICHAEL KORS全新Dakota「口袋包」，也成為話題必收單品。





▲趙麗穎為服飾品牌self-portrait拍攝最新SS25系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

這組由上海攝影師Nick Yang掌鏡的視覺大片中，趙麗穎頂著俏麗甜美的短髮出鏡，一次換上許多都會感造型單品，像是經典黑白套裝、標誌性鏤空蕾絲裙，都非常適合在約會或是日常穿著。服飾運用品牌擅長的蕾絲與透膚、刺繡等唯美元素進行點綴，打造出女性更多可能性。趙麗穎更自然靠坐在地上，對著鏡頭露出微笑非常有感染力，也讓人沉浸在她的美麗之中。





▲楊紫同時也身兼MICHAEL KORS亞太區代言人，她穿著粉色針織衫和牛仔裙搶先示範品牌全新Dakota「口袋包」 。（圖／品牌提供）





▲MICHAEL KORS Dakota「口袋包」玫瑰粉色肩背包NT$13,200 ；丹寧小款肩背包NT$12,300。（圖／品牌提供）

最近以《國色芳華》穩坐陸劇女王寶座，楊紫同時也身兼MICHAEL KORS亞太區代言人，她穿著粉色針織衫和牛仔裙搶先示範品牌全新Dakota「口袋包」，包款以義大利小牛皮材質搭配多功能口袋打造辨識度，也帶來多種色調如黑色、白色、丹寧材質、煙燻玫瑰粉、咖啡色LOGO印花款，時髦又兼具實用性質。