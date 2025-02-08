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水光肌必備！2025「5款氣墊粉餅」推薦　外出補妝最佳選擇

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▲▼氣墊粉餅。（圖／品牌提供）

▲氣墊粉餅的水光妝容受人喜愛。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

天氣一冷，底妝最怕乾燥脫妝，這時趕快請出氣墊粉餅來幫忙，氣墊粉餅不只能輕鬆打造水感妝感，持妝度又很棒，小巧造型又方便攜帶，外出補妝更是最佳選擇，盤點2025氣墊粉餅新品，看看哪一款是你的心頭好呢？

#CLIO天使光圈爆水氣墊粉餅， SPF50+/PA+++，正貨+補充蕊，1,150元。

▲▼氣墊粉餅。（圖／品牌提供）

結合了高保濕和高遮瑕雙重優勢，打造無瑕水潤肌膚效果，解決冬天容易乾燥脫皮難上妝的問題，一拍爆水，無瑕水潤，長效持妝。

#I'M MEME 我愛神力氣墊粉餅（水霧），SPF50+/PA++++，790元。

▲▼氣墊粉餅。（圖／品牌提供）

可愛粉嫩蜜桃色外表搭配專櫃級細緻網紗，超乎開架底妝的均勻細緻氧氣感水霧妝感，外乾爽柔霧、內水潤保濕，一拍貼膚修飾肌理，宛如內建美肌濾鏡。

#秀雅韓 黑蘭極萃輕透氣墊粉餅 SPF50+/PA+++，正貨+補充蕊，1,380元。

▲▼氣墊粉餅。（圖／品牌提供）

採用黑色烘焙工法淬鍊出的黑甘草，與LG生活健康特殊成分-丹皮酚、海藻糖、絲胺酸、精胺酸而成的黑甘草複合物™，擁有強大修護力，富含66%養膚成分，上妝同時養膚的氣墊粉餅，緊密貼妝一整天。

#肌膚之鑰 無限之愛限量系列 水潤光采氣墊粉霜，3,300元。

▲▼氣墊粉餅。（圖／品牌提供）

添加保加利亞玫瑰保濕精萃 、澎潤補水等多重保養配方，透潤肌膚、深層補水，完美實現上妝即保養，打造天生精緻妝感，再以光感賦活強化物於肌底強化光澤、隱藏肌膚瑕疵。

#ESTEE LAUDER粉持久天生美肌氣墊粉餅 SPF25/PA+++（ Ladurée聯名款）一盒兩蕊，2,900元。

▲▼氣墊粉餅。（圖／品牌提供）

結合柔霧光學科技讓粉體隨光影自然反射，打造自然輕盈妝容，小巧的粉撲特別針對眼下、鼻翼、唇周等細微輪廓設計，讓粉體完美貼合肌膚，柔焦無瑕就像薄擦一層液態粉餅。

關鍵字：

美妝, 底妝, 氣墊粉餅, 保濕, 持妝

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