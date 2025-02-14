提升生活質感的5個方法　拒絕無效社交、維持運動習慣

文／人物誌

生活的樣子，皆取決於我們的決定與習慣。在追求「質感風格」的世代，無論是物質方面或是心靈層面，我們都希望能擁有高質量的水準，同時也都期待著自己能成為所謂的有質感的人。

那該怎麼提升質感呢？其實，從改變生活細節就可以。本篇文章的五個小撇步，是提升質感的好方法，在新的一年，除了更努力的工作外，也要記得把生活過得更美好。

▲努力工作外也要記得把生活過得更美好。（圖／tvN，下同）

1.精簡社交



社交是成年人都無法避開的事情，除了與知己好友聚會能真正放鬆外，其餘多數社交都是在消耗能量，所以精簡社交是提升生活質感必須重視的第一件事。

除了好好篩選聚會對象，將時間留給重要的人外，更要留給自己。果斷拒絕無效社交、減少應酬，才能提升生活品質。

2.規劃時間

在精簡社交後，最重要的事就是規劃時間。現代人最大的生活阻力就是滑手機，一則又一則的短影音，總是一不小心就浪費了好多時間。所以，在擁有時間自主權後必須好好規劃。不管是做自己有興趣的事，或是運動旅遊，甚至是放空休息，都好過將時間浪費在社群中。

3.佈置居家環境



好的居家環境，除了讓人感到舒適自在外，也是透露自己質感風格的地方。日常維持乾淨整潔，生活動線規劃得適當方便，可以讓生活更加地井井有條。另外，添購美觀與實用兼具的傢俱，也能讓自己每天都擁有好心情。

4.注重個人形象

個人形象除了穿搭風格外，言談氣質也是關鍵。一個人的質感，能透過主觀的穿搭風格判斷，在外的行為舉止也是人們關注的焦點。想要提升質感，除了挑選適合穿搭單品外，與人的交流更要保持耐心，從容不迫的狀態是提升氣質最好的方法。

5.維持運動習慣

維持運動習慣雖然不容易，卻是提升生活質感的最佳方式之一。適當的運動，不僅可以提升抵抗力、專注力與睡眠品質，還可以讓人保持青春，時刻擁有活力滿滿的感覺。

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