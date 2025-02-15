國民美食「牛肉麵」華麗變身　2大星級酒店牛肉麵帶來全新味蕾體驗

文／人物誌

牛肉麵已是國民美食，各式各樣的牛肉麵在街坊中展店，吸引口味各異的饕客品嘗美味；經由臺北國際牛肉麵節這些年來的評比認證，更把台灣牛肉麵推向國際，成為代表台灣的一道佳餚。無論是高級飯店或是巷弄小吃的牛肉麵店，各有擁護者支持。吃慣街坊的牛肉麵店，不妨找一天拜訪星級酒店，感受一下不同場域、不同氛圍、不同料理手法的牛肉麵滋味。

剁椒臭豆腐牛肉麵 視覺、嗅覺和味覺的三大滿足



台北中山九昱希爾頓逸林酒店La Salle森酒吧，以牛肉麵系列（逸林牛肉麵、逸林臭豆腐牛肉麵、逸林剁椒臭豆腐牛肉麵）被饕家戲稱為「被飯店耽誤的牛肉麵店」，每月銷量近千碗。其中，逸林剁椒臭豆腐牛肉麵，更獲得臺北國際牛肉麵節創意組獎項榮耀。

以「逸林臭豆腐牛肉麵」來說，特別挑選老字號店家以天然發酵滷水，經由「七日慢工熟成醃製」所出產的臭豆腐，品質穩定風味濃郁，獨特香氣也不易在烹調過程中散失；加上豆腐口感滑順彷若豆花，更容易與牛肉湯底結合，蕩漾出讓味蕾驚豔的滋味。執行主廚Mike王銘嘉與團隊更開發出先麻後辣的自製花椒油，適量添加食用，獨特川味令人意猶未盡。

▲逸林剁椒臭豆腐牛肉麵。（圖／希爾頓逸林酒店）

榮獲臺北國際牛肉麵節創意組銅獎的「剁椒臭豆腐牛肉麵」，鋪上紅通通一層、份量大器的手工自製醋泡剁椒，搭配綿密臭豆腐與濃郁湯底，風味酸辣交織，有辛有麻，豐富層次如同繁花似錦。其工法更是繁複，醋泡剁椒由新鮮燈籠椒與朝天椒混合後洗淨風乾，加上糯米醋、米酒與調味料浸泡一週，再以手工剁成細末保存，滋味酸香中帶有些微嗆辣，呈現舒爽冒汗而不過度刺激的溫麻口感。滿滿剁椒浸泡在溶入臭豆腐香氣的牛肉湯頭後，可以感受米醋的酸爽、剁椒的辛辣與花椒的麻韻，吃上一碗便能獲得視覺、嗅覺和味覺的三大滿足。

紅燒極品牛肉麵 牛肉四大部位鋪好鋪滿一整碗



純正日系酒店的JR東日本大飯店台北，一樓的「月台町大廳酒吧」，除了眾所皆知的貴婦下午茶，多元的中、西、日式料理外，這裡的「紅燒極品牛肉麵」更是一絕。

▲紅燒極品牛肉麵。（圖／JR 東日本大飯店台北）



由牛頰肉、牛肋條、牛腱、牛肚四種部位精心滷製而成，主廚精準掌控每一部位的火候和調味，呈現出令人垂涎的豐富層次。湯頭則由牛骨和牛筋長時間燉煮，融合鮮蔬香氣，濃郁而鮮美，搭配Q彈刀削麵，成為牛肉麵愛好者的終極夢想。這碗牛肉麵鋪好鋪滿四部位的牛肉，份量之多絕對能滿足大食量的饕客，堪稱物超所值。

而在舒適的環境中享用主廚精心烹煮的牛肉麵，心情當然不同於一般牛肉麵店的用餐習慣，帶來與眾不同且難忘的體驗！

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