2025春夏棕色染髮範本！最適合台灣人的棕色染髮　素顏也好看

文／美人圈

2025「春夏棕色」染髮顏色範本推薦！隨著2025代表色的出爐，日本、韓國紛紛預測染髮顏色趨勢，不過對比日韓，台灣人的膚色相對帶黃、健康，不見得完全適合日韓流行的染髮顏色，因應春夏與代表色趨勢，這次由台灣設計師共同整理出「最適合台灣人」的春夏棕色染髮顏色，趕緊往下看！

2025「春夏棕色」染髮顏色趨勢

隨著2025年代表色「摩卡慕斯」出爐，圍繞該色系的髮色，包含時尚酷感的冷棕色或能增加亞洲人氣色的暖棕髮色都回歸主流，而巴黎萊雅PRO也在2025年開年就以品牌獨家高科技染膏「iNOA伊諾雅奢光染」與六位台灣頂級設計師共同創作「更適合台灣人」的髮色，並宣布春夏染髮顏色趨勢為「泰坦棕」，主打高明度、輕透感的棕色，就像泰坦星的晨光穿透土星光環的光澤，讓整個髮型更為輕盈清新。

▲春夏染髮顏色趨勢為「泰坦棕」。（圖／巴黎萊雅PRO提供，下同）

2025「春夏棕色」染髮顏色範本推薦：琥珀棕 × 浪漫波浪捲

Round2沙龍主理人Seven表示，台灣人染棕髮時最常出現跑黃、跑橘的問題，而琥珀棕屬於帶有輕盈透明感、不帶黃橘調的的中性棕色，整體髮色相對沉穩，因此在春夏，很推薦搭配經典的浪漫大波浪捲來做搭配，會讓整體髮型更加輕盈，是許多長髮女孩打造氣質髮型的不敗之選。

2025「春夏棕色」染髮顏色範本推薦：暮茶棕 × 層次剪

不一樣的棕色染髮顏色！Round 2北區主理人Tin擅長層次剪髮，他認為泰坦棕充滿想像空間，可暖可柔可重，這款髮色尤其適合不喜歡髮色過於飽和的人，如同暮色籠罩下的大地輕紗般，靜謐而優雅。搭配從去年開始就很熱門的輕盈、飄逸的層次剪，與輕柔的暮茶棕髮色更能互相呼應，整個人仙氣十足！

2025「春夏棕色」染髮顏色範本推薦：泰坦棕 × 不漂極致霧感

專精於處理髮色卡色問題的UCA台北大安店髮型師Wes認為霧感棕色將會是接下來幾年不變的選擇，尤其給人輕盈、明亮感受的春夏，這樣的柔霧棕色，能使整個人像套上自然又輕柔的濾鏡般柔和。而且，霧面質感的髮絲也能使視覺髮質看起來更好，使染髮後的質感大大加分，若本身髮質已受損嚴重、甚至有布丁頭或卡色問題，不妨考慮將「霧面」色系作為染髮的優先考量。

UNA尤拿教育總監Celine擅長布丁頭的多段色髮處理，關於2025年春夏染髮顏色，她認為帶暖的棕色調會是主流，而且，延續前面提到的「霧面」質感，帶有霧感的暖調粉感也更適合OL日常生活，無論有無化妝都能提亮氣色，屬於素顏也依舊好看、顯白的不敗髮色！

2025「春夏棕色」染髮顏色範本推薦：沙丘棕 × 小臉瀏海

經常在IG分享頭髮照護和生活小技巧的裏Hair主理人Joe，他認為帶有沙丘、廢土色的棕色髮色非常適合亞洲人膚色，並推薦搭配韓系髮型近期最熱門的小臉瀏海與髮尾層次剪，整體層次較高，顯得臉蛋瞬間變得精緻小巧，兼具輕盈、個性，還很顯髮量，細軟髮族群很適合！

2025「春夏棕色」染髮顏色範本推薦：金棕色 × 法式手刷染

最後是時髦度極高的手刷染！Cosini Salon的Avi作為IG人氣超高、預約困難的漸層手刷染專家，擅長運用Airtouch手刷技巧，融合金棕色創造出如同日出時分陽光灑落髮絲般的線條感，色系自然，能與原生髮色完美融合，打造柔和的漸層效果，適合首次嘗試手刷染、不愛特殊色的族群，同樣是棕色，但更有個人特色。

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