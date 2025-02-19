fb ig video ETtoday search mobile

2025春夏棕色染髮範本！最適合台灣人的棕色染髮　素顏也好看

>

文／美人圈

2025「春夏棕色」染髮顏色範本推薦！隨著2025代表色的出爐，日本、韓國紛紛預測染髮顏色趨勢，不過對比日韓，台灣人的膚色相對帶黃、健康，不見得完全適合日韓流行的染髮顏色，因應春夏與代表色趨勢，這次由台灣設計師共同整理出「最適合台灣人」的春夏棕色染髮顏色，趕緊往下看！

2025「春夏棕色」染髮顏色趨勢

隨著2025年代表色「摩卡慕斯」出爐，圍繞該色系的髮色，包含時尚酷感的冷棕色或能增加亞洲人氣色的暖棕髮色都回歸主流，而巴黎萊雅PRO也在2025年開年就以品牌獨家高科技染膏「iNOA伊諾雅奢光染」與六位台灣頂級設計師共同創作「更適合台灣人」的髮色，並宣布春夏染髮顏色趨勢為「泰坦棕」，主打高明度、輕透感的棕色，就像泰坦星的晨光穿透土星光環的光澤，讓整個髮型更為輕盈清新。

▲棕色髮 。（圖／翻攝自IG）

▲春夏染髮顏色趨勢為「泰坦棕」。（圖／巴黎萊雅PRO提供，下同）

2025「春夏棕色」染髮顏色範本推薦：琥珀棕 × 浪漫波浪捲

Round2沙龍主理人Seven表示，台灣人染棕髮時最常出現跑黃、跑橘的問題，而琥珀棕屬於帶有輕盈透明感、不帶黃橘調的的中性棕色，整體髮色相對沉穩，因此在春夏，很推薦搭配經典的浪漫大波浪捲來做搭配，會讓整體髮型更加輕盈，是許多長髮女孩打造氣質髮型的不敗之選。

▲棕色髮 。（圖／翻攝自IG）

2025「春夏棕色」染髮顏色範本推薦：暮茶棕 × 層次剪

不一樣的棕色染髮顏色！Round 2北區主理人Tin擅長層次剪髮，他認為泰坦棕充滿想像空間，可暖可柔可重，這款髮色尤其適合不喜歡髮色過於飽和的人，如同暮色籠罩下的大地輕紗般，靜謐而優雅。搭配從去年開始就很熱門的輕盈、飄逸的層次剪，與輕柔的暮茶棕髮色更能互相呼應，整個人仙氣十足！

▲棕色髮 。（圖／翻攝自IG）

2025「春夏棕色」染髮顏色範本推薦：泰坦棕 × 不漂極致霧感

專精於處理髮色卡色問題的UCA台北大安店髮型師Wes認為霧感棕色將會是接下來幾年不變的選擇，尤其給人輕盈、明亮感受的春夏，這樣的柔霧棕色，能使整個人像套上自然又輕柔的濾鏡般柔和。而且，霧面質感的髮絲也能使視覺髮質看起來更好，使染髮後的質感大大加分，若本身髮質已受損嚴重、甚至有布丁頭或卡色問題，不妨考慮將「霧面」色系作為染髮的優先考量。

▲棕色髮 。（圖／翻攝自IG）

UNA尤拿教育總監Celine擅長布丁頭的多段色髮處理，關於2025年春夏染髮顏色，她認為帶暖的棕色調會是主流，而且，延續前面提到的「霧面」質感，帶有霧感的暖調粉感也更適合OL日常生活，無論有無化妝都能提亮氣色，屬於素顏也依舊好看、顯白的不敗髮色！

▲棕色髮 。（圖／翻攝自IG）

2025「春夏棕色」染髮顏色範本推薦：沙丘棕 × 小臉瀏海

經常在IG分享頭髮照護和生活小技巧的裏Hair主理人Joe，他認為帶有沙丘、廢土色的棕色髮色非常適合亞洲人膚色，並推薦搭配韓系髮型近期最熱門的小臉瀏海與髮尾層次剪，整體層次較高，顯得臉蛋瞬間變得精緻小巧，兼具輕盈、個性，還很顯髮量，細軟髮族群很適合！

▲棕色髮 。（圖／翻攝自IG）

2025「春夏棕色」染髮顏色範本推薦：金棕色 × 法式手刷染

最後是時髦度極高的手刷染！Cosini Salon的Avi作為IG人氣超高、預約困難的漸層手刷染專家，擅長運用Airtouch手刷技巧，融合金棕色創造出如同日出時分陽光灑落髮絲般的線條感，色系自然，能與原生髮色完美融合，打造柔和的漸層效果，適合首次嘗試手刷染、不愛特殊色的族群，同樣是棕色，但更有個人特色。

▲棕色髮 。（圖／翻攝自IG）

延伸閱讀

2025春夏染髮顏色推薦！日本設計師公布趨勢：「提高彩度」是重點，這款仙氣爆棚！

2025染髮顏色範本推薦！最新趨勢：「夢幻漸層染」太美，這款最不挑人、不怕布丁頭！

2025「高層次剪髮」髮型推薦！短髮、中短髮、中長髮、長髮範本公開，細軟髮首選是它！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 染髮, 髮色, 棕色, 棕色染髮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

可愛老闆店內嗨跳招客舞　客人淡定吃飯成對比笑翻XD

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

貓奴又要被搶了！超療癒「貓咪拉長軟糖」竟有22款　網：一口一小貓

貓奴又要被搶了！超療癒「貓咪拉長軟糖」竟有22款　網：一口一小貓

5徵兆證明你有「孤獨病」　愛追劇、睡不飽都上榜

5徵兆證明你有「孤獨病」　愛追劇、睡不飽都上榜

年度熱銷身體乳有多神？根本擺脫乾癢脫屑！被譽為「全家人的乾癢救星」　一天有感全靠2大「關鍵」

年度熱銷身體乳有多神？根本擺脫乾癢脫屑！被譽為「全家人的乾癢救星」　一天有感全靠2大「關鍵」

絕不能倒貼的三大星座！TOP 1喜歡狩獵　對百依百順超反感 疲憊、水腫可能是因為濕氣重！　簡單3方法教你除體內濕氣 Seiko琺瑯錶優雅耐看　5萬有找太吸引人 星巴克ＸHello Kitty聯名再回歸！2／19開賣粉粉準備衝啦 「大馬最美千金」香奈兒爆米花包俏皮　艾瑪史東口袋裝真的方便吃 徐睿知機場時尚撞包林智妍！拎黑白Longchamp竹節扣包　私服也美翻天 不花錢也能有幸福感的5個方法　2分鐘內改變壞心情

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面