情人節「粉色球鞋」推薦！NB530溫柔奶霜粉、韓韶禧同款都是爆款鎖定

文／美人圈

想送另一半一雙又甜又時尚的粉色球鞋，或是自己穿上夢幻感滿滿的鞋款迎接即將到來的西洋情人節？粉色不只可愛，還能展現獨特個性，無論是粉嫩系還是酷甜風，總有一款適合你！這次就來推薦幾雙超美的粉色球鞋，讓你無論約會還是日常穿搭，都能輕鬆駕馭，走出高顏值浪漫感！

▲粉色球鞋在約會還是日常穿搭，都能輕鬆駕馭。（圖／IG@na_onion、IG@1yeah_silver）

2025粉色球鞋推薦：Nike Cortez Vintage 麂皮

這雙Nike Cortez Vintage粉色款夢幻又復古！經典的Cortez設計，加上柔和的粉色麂皮，氛圍感直接拉滿。復古鞋型搭配奶油白細節，重點還帶點懷舊感，不管是搭配牛仔褲還是裙裝，都能輕鬆駕馭，讓情人節的穿搭更有浪漫氛圍。

▲Nike Cortez Vintage 麂皮，NT$3,400。（圖／Nike）

2025粉色球鞋推薦：adidas Originals SAMBA OG 運動休閒鞋

已經在球鞋圈火了好一陣子的SAMBA，除了經典黑白配色必收外，這款嫩度超標的粉白新色也很勸敗！以不同色調的粉色去堆疊出層次感，搭配上招牌的焦糖色大底，皮革與麂皮拼接出溫潤復古氣息，令人一見傾心。

▲adidas Originals SAMBA OG 運動休閒鞋，NT$3,490。（圖／adidas Originals）

2025粉色球鞋推薦：PUMA Speedcat OG 賽車運動鞋

今年倘若鞋櫃還沒有上腳Rosé同款PUMA Speedcat賽車鞋就真的太落伍了！這雙洗版社群的Speedcat採用復古感麂皮面料，巧妙於鞋頭及鞋舌處繡上招牌跳豹LOGO、鞋側彎刀上則點綴以金色品牌識別，黑色鞋底延伸至後跟，一上腳立即時髦搶眼，完美中和了帥氣和甜美感，想成為Number One Girl必備。

▲PUMA Speedcat OG 賽車運動鞋，NT$3,280。（圖／PUMA）

2025粉色球鞋推薦：Onitsuka Tiger鬼塚虎 MEXICO 66 SD METALLIC

爆款製造機Onitsuka Tiger鬼塚虎又發威了！2025祭出全新MEXICO 66 SD METALLIC，靈感源自未來科技的進化與都市霓虹光影的交錯，選用高反光玫瑰金金屬材質，搭配極具辨識度的虎爪條紋，呈現出極具張力的視覺效果。

▲全新MEXICO 66 SD METALLIC。（圖／Onitsuka Tiger鬼塚虎、IG@1yeah_silver）

2025粉色球鞋推薦：Salomon x Sandy Liang XT-Whisper

2025年開春之際最受矚目的鞋款非Salomon攜手Sandy Liang打造的全新XT-Whisper！機能感滿滿的設計，加上溫柔的粉色調，以及Sandy Liang招牌的小花元素，剛柔並濟，既硬派又有點甜。搭載防水科技，不管是日常穿搭還是戶外探險，都能輕鬆應對。流線型鞋身搭配復古未來感細節，讓你走在街上或山裡都超吸睛！想要一雙既實用又有高顏值的粉色球鞋，這雙真的不能錯過！

▲Salomon x Sandy Liang XT-Whisper，價格店洽。（圖／Sandy Liang、Salomon）

2025粉色球鞋推薦：New Balance 530

這雙New Balance 530全新粉色甜酷女孩必收！經典530復古跑鞋加上溫柔奶霜粉，太有氛圍。金屬銀搭配網布設計，不只透氣還超有層次感，穿起來輕盈又舒適，日常穿搭隨便配都好看！無論是休閒風還是甜美系，這雙都能完美駕馭。

▲New Balance 530，NT$3,080。（圖／New Balance）

2025粉色球鞋推薦：FILA PANTERA

近期韓妞們IG瘋狂洗版的FILA PANTERA絕對是球鞋圈的黑馬代表！球鞋外型前衛感十足，搭配網眼鞋面和黑色拼接細節，甜美又帶點街潮感，即便是平時抗拒粉色穿搭的女孩也會為之傾心。且球鞋本身帶有厚實的增高鞋底，上腳立刻擁有鉛筆細腿，韓韶禧也帶貨加持，怎能不收？

▲FILA PANTERA絕對是球鞋圈的黑馬代表。（圖／IG@fila_korea）

2025粉色球鞋推薦：PEDRO Novo Eclipse 運動鞋

PEDRO除了包款外，鞋款同樣也是必鎖定！全新推出的Novo Eclipse運動鞋柔美玫瑰粉色太適合情人節拿來穿，層次分明的鞋面無縫結合了網狀和超細纖維，營造出既透氣又流線型的動感質感。

▲PEDRO Novo Eclipse 運動鞋，NT$3,190。（圖／PEDRO）

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