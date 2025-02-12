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2025粉色精品包10款推薦！香奈兒口蓋包寶寶粉、BV新手袋男女都能背

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文／美人圈

想在情人節入手一款浪漫又有質感的粉色精品包？無論是溫柔奶茶粉、夢幻櫻花粉，還是個性霧面粉，都能為穿搭增添甜美氛圍，同時展現時尚品味！這次就來推薦幾款2025必收粉色精品包，情人節約會、日常都能輕鬆駕馭，直接掉進編織的粉色浪漫幻境。

2025粉色精品包推薦：CHANEL小型手把口蓋包

CHANEL在2025春夏前系列釋出一款全新小型手把口蓋包，注入迷人寶寶粉調，保留招牌口蓋包細節，像是大型菱格紋、雙C金屬旋轉扣、金屬皮穿鍊等細節，翻蓋設計加上配備有手提把，更添包款整體實用性。要知道口蓋包向來是香奈兒最搶手的款式，也是每次的漲價目標款，因此趁剛推出的時候入手價錢肯定是最漂亮的！

▲粉色精品包 。（圖／翻攝自官網）

▲CHANEL小型手把口蓋包，NT$211,500。（圖／CHANEL）

2025粉色精品包推薦：Bottega Veneta Large Ciao Ciao

Bottega Veneta在2025春夏系列迎來新力軍Ciao Ciao！名字既代表「你好」與「再見」的雙重寓意，柔軟的包身輪廓以輕鬆、俏皮的方式傳遞了旅行、流動以及與珍愛之人相遇的快樂時刻。包款融合了Andiamo的經典，同時保留了Intrecciato編織工藝與金屬繩結元素，並注入了嶄新功能性與態度，中性外型男女背都很適合。

▲粉色精品包 。（圖／翻攝自官網）

▲Bottega Veneta Large Ciao Ciao，NT$275,100。（圖／Bottega Veneta）

2025粉色精品包推薦：Louis Vuitton All In BB

靈感源自LV Milky Way系列的All In BB手袋以清新風格重新演繹，草莓奶霜配色為造型注入一抹鮮明色彩！採用二合一設計，以品牌標誌性的Monogram Empreinte皮革製造，側邊搭配的金色金屬件令造型更昇華。袋款隨附額外肩帶可作斜背攜帶，而經典細節則包括行李吊牌和掛鎖。

▲粉色精品包 。（圖／翻攝自官網）

▲Louis Vuitton All In BB，NT$95,500。（圖／Louis Vuitton）

2025粉色精品包推薦：Dior Miss Caro 迷你包

Dior真的很懂少女心！全新推出的Miss Caro迷你包以腮紅粉羊皮製作，運用Macrocannage大籐格紋縫線營造獨創的絎縫效果，並搭配金色飾面金屬CD旋轉鎖扣翻蓋，設計靈感源自Christian Dior香水瓶封口。鏈帶可調整長度，金色飾面金屬鏈環與棕色玳瑁效果樹脂鏈環相間，並拼接皮革肩背帶，不論手提、肩背或斜背都更為舒適。

▲粉色精品包 。（圖／翻攝自官網）

▲Dior Miss Caro 迷你包，NT$100,000。（圖／Dior）

2025粉色精品包推薦：Bvlgari Serpenti Cuore 1968愛心包

作為寶格麗對其珍愛標誌的愛之宣言，全新的Serpenti Cuore 1968包款亦在農曆新年推出，以其獨特的造型引人注目！包款呈現心形的兩個面向，象徵著愛的終極標誌。一半由包身構成，另一半則是蜿蜒的蛇形金色提把，使人聯想起1968年問世、旋即聞名於世的經典Bvlgari Serpenti Harlequin珠寶腕錶。包款由柔軟小牛皮製成，並提供一系列珠寶色調的選擇，其中唯美的迷霧粉色溫柔典雅，非常顯氣質，櫃上詢問度極高。

▲粉色精品包 。（圖／翻攝自官網）

▲Bvlgari Serpenti Cuore 1968愛心包，價格店洽。（圖／Bvlgari）

2025粉色精品包推薦：Valextra Iside後背包

Valextra全新力作Iside後背包，以溫潤的裸粉色詮釋純粹優雅，完美契合情人節氛圍。其獨特的立體結構融合精緻工藝，V字形翻蓋與經典的Iside機械鎖扣設計呈現簡約奢華感。此款後背包不僅適合日常使用，更可輕鬆搭配各種造型，為愛的紀念增添一份細膩與獨特的品味。

▲粉色精品包 。（圖／翻攝自官網）

▲Valextra Iside後背包，NT$91,000。（圖／Valextra）

2025粉色精品包推薦：Delvaux Tempête To Go 

Delvaux推出全新夢幻色調，以柔和粉嫩的棉花粉糖紫色點綴精緻手袋，為即將到來的情人節增添浪漫氛圍。全新作品Tempête To Go亦以這款夢幻色調亮相，搭配銀色五金細節，更顯優雅迷人。

▲粉色精品包 。（圖／翻攝自官網）

▲Delvaux Tempête To Go，NT$151,300。（圖／Delvaux）

2025粉色精品包推薦：FENDI 鏈帶皮夾Baguette

擔心粉色包包太過甜膩的酷女孩，可以把目光鎖定在FENDI鏈帶皮夾Baguette，以粉紅色金屬色澤小牛皮製成，並飾有醒目壓花FF圖案。雙肩帶設計實用度滿分，可當作手拿包，也可輕鬆夾在手臂下或斜背身上都率性有型格。

▲粉色精品包 。（圖／翻攝自官網）

▲FENDI 鏈帶皮夾Baguette，NT$55,200。（圖／FENDI）

2025粉色精品包推薦：GUCCI GG Emblem 迷你水桶袋

GUCCI最新GG Emblem系列也同樣推出充滿戀愛氣息的「紅粉色系」迷你水桶袋，採用全新GG Monogram塗層布料製成，並綴以同色系的皮革包邊，相比復古棕色款式更添少女情懷，小小一咖容量就很夠日常收納，粉紅控一定會心動。

▲粉色精品包 。（圖／翻攝自官網）

▲GUCCI GG Emblem 迷你水桶袋，NT$63,800。（圖／GUCCI）

2025粉色精品包推薦：MICHAEL KORS Dakota口袋包

情人節來臨之際，MICHAEL KORS精心呈獻全新Dakota口袋包。Dakota口袋包選用義大利小牛皮材質，特殊鞣製工藝賦予包款柔軟觸感與天然光澤，而不同尺寸的多功能口袋則為包款增添實用性，可肩背、斜背與手持的調節式背帶，更能滿足日常所需，楊紫同款包當然要入手呀！

▲粉色精品包 。（圖／翻攝自官網）

▲MICHAEL KORS Dakota口袋包（小型），NT$13,200。（圖／MICHAEL KORS）

2025粉色精品包推薦：MICHAEL KORS Jordi小折包

MICHAEL KORS一推出就大賣的Jordi小折包在2025年也以特殊工藝打造玫瑰水晶粉的丹寧面料紋理，在皮革上經過反覆印染，呈現逼真的丹寧面料紋理，為Jordi Bag增添個性風格，展現可鹽可甜的多樣面貌。

▲粉色精品包 。（圖／翻攝自官網）

▲MICHAEL KORS Jordi小折包，NT$15,000。（圖／MICHAEL KORS）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 情人節, 粉色, 精品包, LV, CHANEL, Bottega Veneta, Dior

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