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寒流來襲怎麼穿最暖？專家分享「羽絨、發熱衣」最推薦一穿法

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記者鮑璿安／台北報導

最強寒流來襲，今8日全台氣溫斷崖式下滑，一直影響到下週一2月10日，氣溫恐下探到5度，又濕又冷的天氣要如何能夠有效穿得暖和？《ET FASHION》特別訪問了資深造型師李佑群分享穿搭秘訣，以「羽絨+羽絨」的模式，打造超暖時髦造型。

李佑群指出，從頭到腳的保暖非常重要，像是針織帽子、圍巾、手套這類單品不可少，甚至腳底都可以穿兩層襪子禦寒。也因為台灣陰雨氣候，外出時候其實不建議穿棉質外套或是羊毛大衣，都可能因為被雨水淋濕而受寒，他推薦可以穿著防潑水的羽絨外套單品，而且最好選擇長版剪裁，可以從上到下包覆到腿部，更加保暖。

▲▼Jennie 。（圖／翻攝自IG Jennie）

▲許多民眾都會穿著羽絨衣禦寒 。（示意圖／翻攝自IG Jennie）

許多民眾都會穿著羽絨衣禦寒，要如何能夠穿得更暖？李佑群建議，最近非常流行輕量的羽絨衣背心，可以疊搭羊毛衫，而外套一樣選擇長版的羽絨大衣，用「羽絨+羽絨」的穿搭模式疊搭。此外，若想看起來不要太臃腫，那麼可以在最內層套上兩件發熱衣，採取「分層疊穿」，也就是貼身穿著發熱衣之後，第二層用尺寸比較大的發熱衣，有了空氣層形成保暖效果。

▲▼Jennie 。（圖／翻攝自IG Jennie）

▲「麵包外套」也是冬季穿搭好選擇 。（圖／翻攝自IG Jennie）

除了羽絨外套之外，最近在時尚圈其實流行起「麵包外套」，連韓星Jennie私服中也出現這一單品，比起一般的羽絨衣絎縫紋路更大格，多為短版剪裁十分修飾身材，穿著起來也顯得可愛許多，當然也能夠與毛帽、圍巾進行搭配。

關鍵字：

寒流, 禦寒, 穿搭, 羽絨, 保暖

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