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討論度超高！「4款香氛沐浴」助你洗出咕溜好膚質

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▲▼沐浴。（圖／品牌提供）

▲植萃香氛洗沐幫你洗去一身疲憊。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

透過每日沐浴的過程，不只洗除在外一整天的疲憊與髒污，還能洗出淨嫩、充滿保濕光澤感的細緻肌感，辛苦了一天，更該對自己好一些，讓香味幫你療癒心靈。

▲▼沐浴。（圖／品牌提供）

▲LINLANG 馥活平衡沐浴露，300ml，950元

溫和去除髒污與異味，同時緊緻毛孔，並透過海藻糖、甜菜鹼等高保濕成分維持肌膚的水平衡，再透過富含維生素A、C的植萃煥白複方調理肌膚、有感煥白。同時透過佛手柑、柑橘與柚子的香氛，緩和緊繃的肌膚，搭配羅勒、香根草、雪松與麝香培養出好眠情緒。

▲▼洗沐。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 金縷梅沐浴乳，300ml，340元。

含金縷梅萃取液及蘆薈萃取液，幫助溫和清潔肌膚，洗後肌膚柔嫩細緻，相當適合脆弱敏感肌膚，更防止乾燥和冬季肌膚癢。

▲▼洗沐。（圖／品牌提供）

▲Wildsmith 肌活煥膚沐浴膠，300ml，1,700元。

專為淨化和煥新肌膚而設計，內含果酸與1%水楊酸，雙酸成分協同作用，日常沐浴即能溫和去除老廢角質、全面性平滑肌膚紋理，添加茴香、葡萄柚、杜松子精油，天然療癒香氣提振身心

▲▼洗沐。（圖／品牌提供）

▲Melvita 純菁沐浴膠， 200ml，980元。

如奶霜般細緻豐盈的泡沫，溫柔洗淨肌膚，添加五種珍稀果油配方，呵護乾燥敏弱肌，洗後不乾澀、膚觸更柔軟保濕。洗澡後再與純菁護理油搭配使用，可加乘以油養膚的柔潤效果，香氣更持久多層次。

關鍵字：

沐浴, 肌膚保養, 天然成分, 身心療癒, Melvita, LINGLANG, 東森自然美, Wildsmith

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