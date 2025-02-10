孫芸芸外套下藏不住逆天好身材！46歲還是辣到犯規　網讚：保養界天花板

▲孫芸芸分享最新時尚造型照。（圖／取自孫芸芸IG）

圖文／CTWANT

「台灣第一名媛」孫芸芸再度讓人驚艷！她近日在社群平台上分享了一系列時尚造型照，以紅色棒球帽搭配寬版皮外套，展現出滿滿的隨性優雅，即使低調遮住臉，逆天的身材曲線仍一覽無遺，讓粉絲直呼：「46歲怎麼可以這麼辣！」讓人不禁感嘆：「這真的是保養界的天花板啊！」

熱愛陽光與海灘的她，長期以來靠著嚴格的保養習慣維持無暇膚質，從臉部到身體的保濕都絲毫不馬虎。孫芸芸強調，因為她不喜歡用太多瓶瓶罐罐，再加上自己是乾性肌，所以最注重的就是「保濕」，不只臉部擦塗的精華液、乳霜要有保水性，對於身體細節的呵護也不能忽視，她曾透露，每天沐浴後必定會全身擦乳液，特別是雙腳和頸部這些容易暴露年齡的部位，確保肌膚細緻潤澤，無懈可擊。

▲孫芸芸最注重的就是保濕。（圖／取自孫芸芸IG）

在飲食上，她秉持「清淡飲食」原則，偏愛天然未加工的食物，如雞胸肉、大量蔬菜，以及優質的橄欖油，她就曾分享只要把水煮雞胸肉撒上一些胡椒、鹽巴就很好吃，不會有健康飲食＝平淡無味的感覺。

▲孫芸芸秉持清淡飲食原則。（圖／取自孫芸芸IG）

此外，她每天堅持運動，無論多忙都會抽出時間做瑜伽或有氧運動，也喜歡做重訓，她說做重訓的目的不是要練出大肌肉，而是可以讓鬆弛線條變得更緊實，想要有年輕感，就不能讓肉鬆掉！

▲孫芸芸無論多忙都會抽出時間做運動。（圖／取自孫芸芸IG）

如此自律的生活態度，讓孫芸芸成為許多女性心中的保養榜樣。她在社群媒體上分享美照時，更引來好友楊謹華驚呼：「你的身材會不會太誇張！」粉絲們則紛紛留言讚嘆她的凍齡秘訣，認為她是「台灣第一名媛」當之無愧的代表。

想像孫芸芸一樣擁有年輕緊緻的肌膚嗎？小編加碼推薦幾款近期高好評的保養神器，千萬別錯過這些可讓肌膚重現光采的「私藏好物」！

歐舒丹葡萄櫻花系列：美體乳+護手霜

想讓全身散發柔嫩光彩，歐舒丹的葡萄櫻花美體乳和護手霜就是你的秘密武器！美體乳添加櫻桃萃取與乳油木果油，為肌膚深層補水，並帶來迷人的清甜櫻花香氣；護手霜則專為手部設計，輕鬆滋潤雙手的同時，散發優雅果香，讓每一寸肌膚都充滿法式優雅。

▲歐舒丹葡萄櫻花美體乳250ml／1,320元、歐舒丹葡萄櫻花護手霜30ml／420元。（圖／品牌提供）

資生堂百優精純乳霜：絲滑奶霜級的保養體驗

號稱「乳霜王」的資生堂百優精純乳霜，以絲滑奶霜質地輕鬆滲透肌膚，可讓保濕與抗老一氣呵成！裏頭添加有超級生化玻尿酸N和抗老酵母精華，能雙重提升肌膚水潤與緊緻度，輕撫細紋，還原Q彈細膩。這款經典乳霜適合各種膚質，就像在肌膚上融化的初戀甜蜜，難怪平均每3秒就能售出一罐！

▲今年2月，乳霜王百優特別和超人氣CREMIA冰淇淋之神合作，即日起至2／28，凡於全台資生堂國際櫃指定專櫃消費滿3,000元（內含百優精純乳霜正貨），即可免費獲得CREMIA北海道冰淇淋券1張喔。（圖／品牌提供）

MEDITHERAPY粉潤光澎盈系列：彈力精華+彈力乳霜

希望改善臉部凹陷與增進肌膚彈性，這組粉潤光澎盈系列絕對不容錯過！彈力精華配有96顆滾輪設計，可輕鬆按摩眉間與太陽穴，讓伏龍肽與粉紅視黃醇迅速滲透，恢復臉部飽滿感；搭配質地輕盈的彈力乳霜，進一步深層滋潤並撫平細紋，讓你的肌膚看起來彈嫩又透亮。

▲MEDITHERAPY粉潤光澎盈彈力精華／699元、MEDITHERAPY粉潤光澎盈彈力乳霜／859元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀

▸ 冷血分屍魔殺完3人後「想賣房」 砍死大嫂還「假好心」陪姪子尋人

▸ 高雄分屍案母親遇害…兒到場嘆：不知如何是好 張嫌疑「這原因」引爆殺機

▸ 原始連結