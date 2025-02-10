fb ig video ETtoday search mobile

孫芸芸外套下藏不住逆天好身材！46歲還是辣到犯規　網讚：保養界天花板

>

「台灣第一名媛」孫芸芸外套下藏不住逆天好身材！46歲還是辣到犯規，網友大讚:保養界的天花板！

▲孫芸芸分享最新時尚造型照。（圖／取自孫芸芸IG）

圖文／CTWANT

「台灣第一名媛」孫芸芸再度讓人驚艷！她近日在社群平台上分享了一系列時尚造型照，以紅色棒球帽搭配寬版皮外套，展現出滿滿的隨性優雅，即使低調遮住臉，逆天的身材曲線仍一覽無遺，讓粉絲直呼：「46歲怎麼可以這麼辣！」讓人不禁感嘆：「這真的是保養界的天花板啊！」

熱愛陽光與海灘的她，長期以來靠著嚴格的保養習慣維持無暇膚質，從臉部到身體的保濕都絲毫不馬虎。孫芸芸強調，因為她不喜歡用太多瓶瓶罐罐，再加上自己是乾性肌，所以最注重的就是「保濕」，不只臉部擦塗的精華液、乳霜要有保水性，對於身體細節的呵護也不能忽視，她曾透露，每天沐浴後必定會全身擦乳液，特別是雙腳和頸部這些容易暴露年齡的部位，確保肌膚細緻潤澤，無懈可擊。

「台灣第一名媛」孫芸芸外套下藏不住逆天好身材！46歲還是辣到犯規，網友大讚:保養界的天花板！

▲孫芸芸最注重的就是保濕。（圖／取自孫芸芸IG）

在飲食上，她秉持「清淡飲食」原則，偏愛天然未加工的食物，如雞胸肉、大量蔬菜，以及優質的橄欖油，她就曾分享只要把水煮雞胸肉撒上一些胡椒、鹽巴就很好吃，不會有健康飲食＝平淡無味的感覺。

「台灣第一名媛」孫芸芸外套下藏不住逆天好身材！46歲還是辣到犯規，網友大讚:保養界的天花板！

▲孫芸芸秉持清淡飲食原則。（圖／取自孫芸芸IG）

此外，她每天堅持運動，無論多忙都會抽出時間做瑜伽或有氧運動，也喜歡做重訓，她說做重訓的目的不是要練出大肌肉，而是可以讓鬆弛線條變得更緊實，想要有年輕感，就不能讓肉鬆掉！

「台灣第一名媛」孫芸芸外套下藏不住逆天好身材！46歲還是辣到犯規，網友大讚:保養界的天花板！

▲孫芸芸無論多忙都會抽出時間做運動。（圖／取自孫芸芸IG）

如此自律的生活態度，讓孫芸芸成為許多女性心中的保養榜樣。她在社群媒體上分享美照時，更引來好友楊謹華驚呼：「你的身材會不會太誇張！」粉絲們則紛紛留言讚嘆她的凍齡秘訣，認為她是「台灣第一名媛」當之無愧的代表。

想像孫芸芸一樣擁有年輕緊緻的肌膚嗎？小編加碼推薦幾款近期高好評的保養神器，千萬別錯過這些可讓肌膚重現光采的「私藏好物」！

歐舒丹葡萄櫻花系列：美體乳+護手霜

想讓全身散發柔嫩光彩，歐舒丹的葡萄櫻花美體乳和護手霜就是你的秘密武器！美體乳添加櫻桃萃取與乳油木果油，為肌膚深層補水，並帶來迷人的清甜櫻花香氣；護手霜則專為手部設計，輕鬆滋潤雙手的同時，散發優雅果香，讓每一寸肌膚都充滿法式優雅。

「台灣第一名媛」孫芸芸外套下藏不住逆天好身材！46歲還是辣到犯規，網友大讚:保養界的天花板！

▲歐舒丹葡萄櫻花美體乳250ml／1,320元、歐舒丹葡萄櫻花護手霜30ml／420元。（圖／品牌提供）

資生堂百優精純乳霜：絲滑奶霜級的保養體驗

號稱「乳霜王」的資生堂百優精純乳霜，以絲滑奶霜質地輕鬆滲透肌膚，可讓保濕與抗老一氣呵成！裏頭添加有超級生化玻尿酸N和抗老酵母精華，能雙重提升肌膚水潤與緊緻度，輕撫細紋，還原Q彈細膩。這款經典乳霜適合各種膚質，就像在肌膚上融化的初戀甜蜜，難怪平均每3秒就能售出一罐！

「台灣第一名媛」孫芸芸外套下藏不住逆天好身材！46歲還是辣到犯規，網友大讚:保養界的天花板！

▲今年2月，乳霜王百優特別和超人氣CREMIA冰淇淋之神合作，即日起至2／28，凡於全台資生堂國際櫃指定專櫃消費滿3,000元（內含百優精純乳霜正貨），即可免費獲得CREMIA北海道冰淇淋券1張喔。（圖／品牌提供）

MEDITHERAPY粉潤光澎盈系列：彈力精華+彈力乳霜

希望改善臉部凹陷與增進肌膚彈性，這組粉潤光澎盈系列絕對不容錯過！彈力精華配有96顆滾輪設計，可輕鬆按摩眉間與太陽穴，讓伏龍肽與粉紅視黃醇迅速滲透，恢復臉部飽滿感；搭配質地輕盈的彈力乳霜，進一步深層滋潤並撫平細紋，讓你的肌膚看起來彈嫩又透亮。

「台灣第一名媛」孫芸芸外套下藏不住逆天好身材！46歲還是辣到犯規，網友大讚:保養界的天花板！

▲MEDITHERAPY粉潤光澎盈彈力精華／699元、MEDITHERAPY粉潤光澎盈彈力乳霜／859元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
冷血分屍魔殺完3人後「想賣房」　砍死大嫂還「假好心」陪姪子尋人
高雄分屍案母親遇害…兒到場嘆：不知如何是好　張嫌疑「這原因」引爆殺機
原始連結

關鍵字：

周刊王, 孫芸芸, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

張蘭母子「抖音無限期封禁」　微博直播功能也遭暫停

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

Nike快閃特惠「入手價直逼6折」！新鞋現省千元、破千商品降價

Nike快閃特惠「入手價直逼6折」！新鞋現省千元、破千商品降價

4種「職場自虐」行為你也有嗎？聰明人絕對會避開

4種「職場自虐」行為你也有嗎？聰明人絕對會避開

寒流到記得「最暖蓋被法」　專家：別穿太厚睡覺

寒流到記得「最暖蓋被法」　專家：別穿太厚睡覺

先看到房子還是狗？測驗你能從哪裡獲得幸福 《大奉打更人》田曦薇不只古裝美私服超多變！甜辣風、霸氣御姊通通有 10年後想過什麼樣的生活？　3個做法找出人生方向 「花錢如流水」星座Top 3 ！第一名不在乎存款多少　及時行樂最重要 星巴克2／10「大杯以上第二杯半價」　伯朗咖啡館買一送一 懂得點菜就是懂做人　5個細節告訴大家你很會 勞力士忍痛喊停　旗下品牌寶齊萊走入歷史

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面