fb ig video ETtoday search mobile

紐約時裝周／CK極簡高端成衣回歸伸展台！絕美香水包、大衣掀話題

>

記者鮑璿安／綜合報導

Calvin Klein迎來新任創意總監 Veronica Leoni掌舵，而她復甦了品牌高級成衣支線Calvin Klein Collection並正式重返紐約時裝周，最新的2025秋季大秀融合品牌標誌性的美式風格和極簡主義色彩，許多實穿的大衣、西裝外套單品映入眼簾，而CK全新的「香水包」也奠定了獨樹一格的嶄新美學。

▲CK 。（圖／品牌提供）

▲CK 。（圖／品牌提供）

▲CK 。（圖／品牌提供）

▲CK 。（圖／品牌提供）

▲Calvin Klein Collection 2025 年秋季系列登場。（圖／品牌提供）

Calvin Klein在2016年曾經請到現任Prada設計師Raf Simons出任品牌創意總監，當時還大動作將品牌更名為Calvin Klein 205W39NYC，重新定義美國精神，高調登上紐約時裝周伸展台，不過最後一切還是以商業數字為考量，他本人的明星光環不如想像中奏效，業績不見起色之下，雙方只能分道揚鑣。而Calvin Klein Collection新任創意總監Veronica Leoni曾任職於Jil Sander、Céline、Moncler和The Row等品牌，並創立了個人品牌QUIRA，更於2023年入選LVMH 青年時裝設計師獎決賽選手，顯而易見她的設計語言偏向極簡精闢，並承襲Old Céline 美學，恰好與時下推崇的流行風格相近。

▲CK 。（圖／品牌提供）

▲CK 。（圖／品牌提供）

▲CK 。（圖／品牌提供）

▲Veronica Leoni入主Calvin Klein後的首秀備受外界期待。（圖／品牌提供）

Veronica Leoni入主Calvin Klein後的首秀備受外界期待，高調重返紐約時裝周，系列聚焦日常的精簡風格，她形塑出一種新式Calvin Klein美學，Veronica Leoni 表示：「我的目標是透過設計的廓形和精湛的工藝，打造終極且純粹的極簡主義，將Calvin Klein先生最初的願景和獨特手法帶到今日。」單色的卡其色大衣、Crombie大衣利用披肩手法賦予自然的線條感，垂墜包裹設計彰顯在皺褶長裙上，材質包括細密柔軟的羊毛和山羊絨、加厚斜紋棉布和毛絨棉，彰顯秋季時節可柔可剛的魅力。

▲CK 。（圖／品牌提供）

▲CK 。（圖／品牌提供）

當中也不忘回歸品牌的標誌性單品，像是CK One 香水瓶造型手拿包，內衣系列則是反覆出現的主題，透過針織亨利衫、飄逸的吊帶裙及充滿慵懶感的剪裁，營造貼身親密感。這場大秀不僅請到品牌創辦人Calvin Klein到場，超模凱特摩斯（Kate Moss）、韓星路雲都是座上賓。

▲CK 。（圖／品牌提供）

▲Anna Wintour 安娜溫圖與美國設計師Calvin Klein。（圖／品牌提供）

本次的2025秋冬紐約時裝周在2 月 6 日 至 2 月 11 日之間舉行，除了Calvin Klein受到矚目，Marc Jacobs、COACH、 TORY BURCH、MICHAEL KORS 陸續接力登場，《ET FASHION》也會為大家持續整理報導。

關鍵字：

CalvinKlein, VeronicaLeoni, 紐約時裝周, 品牌

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

Nike快閃特惠「入手價直逼6折」！新鞋現省千元、破千商品降價

Nike快閃特惠「入手價直逼6折」！新鞋現省千元、破千商品降價

4種「職場自虐」行為你也有嗎？聰明人絕對會避開

4種「職場自虐」行為你也有嗎？聰明人絕對會避開

寒流到記得「最暖蓋被法」　專家：別穿太厚睡覺

寒流到記得「最暖蓋被法」　專家：別穿太厚睡覺

先看到房子還是狗？測驗你能從哪裡獲得幸福 《大奉打更人》田曦薇不只古裝美私服超多變！甜辣風、霸氣御姊通通有 10年後想過什麼樣的生活？　3個做法找出人生方向 「花錢如流水」星座Top 3 ！第一名不在乎存款多少　及時行樂最重要 星巴克2／10「大杯以上第二杯半價」　伯朗咖啡館買一送一 懂得點菜就是懂做人　5個細節告訴大家你很會 勞力士忍痛喊停　旗下品牌寶齊萊走入歷史

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面