紐約時裝周／CK極簡高端成衣回歸伸展台！絕美香水包、大衣掀話題

記者鮑璿安／綜合報導

Calvin Klein迎來新任創意總監 Veronica Leoni掌舵，而她復甦了品牌高級成衣支線Calvin Klein Collection並正式重返紐約時裝周，最新的2025秋季大秀融合品牌標誌性的美式風格和極簡主義色彩，許多實穿的大衣、西裝外套單品映入眼簾，而CK全新的「香水包」也奠定了獨樹一格的嶄新美學。





▲Calvin Klein Collection 2025 年秋季系列登場。（圖／品牌提供）

Calvin Klein在2016年曾經請到現任Prada設計師Raf Simons出任品牌創意總監，當時還大動作將品牌更名為Calvin Klein 205W39NYC，重新定義美國精神，高調登上紐約時裝周伸展台，不過最後一切還是以商業數字為考量，他本人的明星光環不如想像中奏效，業績不見起色之下，雙方只能分道揚鑣。而Calvin Klein Collection新任創意總監Veronica Leoni曾任職於Jil Sander、Céline、Moncler和The Row等品牌，並創立了個人品牌QUIRA，更於2023年入選LVMH 青年時裝設計師獎決賽選手，顯而易見她的設計語言偏向極簡精闢，並承襲Old Céline 美學，恰好與時下推崇的流行風格相近。





▲Veronica Leoni入主Calvin Klein後的首秀備受外界期待。（圖／品牌提供）

Veronica Leoni入主Calvin Klein後的首秀備受外界期待，高調重返紐約時裝周，系列聚焦日常的精簡風格，她形塑出一種新式Calvin Klein美學，Veronica Leoni 表示：「我的目標是透過設計的廓形和精湛的工藝，打造終極且純粹的極簡主義，將Calvin Klein先生最初的願景和獨特手法帶到今日。」單色的卡其色大衣、Crombie大衣利用披肩手法賦予自然的線條感，垂墜包裹設計彰顯在皺褶長裙上，材質包括細密柔軟的羊毛和山羊絨、加厚斜紋棉布和毛絨棉，彰顯秋季時節可柔可剛的魅力。

當中也不忘回歸品牌的標誌性單品，像是CK One 香水瓶造型手拿包，內衣系列則是反覆出現的主題，透過針織亨利衫、飄逸的吊帶裙及充滿慵懶感的剪裁，營造貼身親密感。這場大秀不僅請到品牌創辦人Calvin Klein到場，超模凱特摩斯（Kate Moss）、韓星路雲都是座上賓。





▲Anna Wintour 安娜溫圖與美國設計師Calvin Klein。（圖／品牌提供）

本次的2025秋冬紐約時裝周在2 月 6 日 至 2 月 11 日之間舉行，除了Calvin Klein受到矚目，Marc Jacobs、COACH、 TORY BURCH、MICHAEL KORS 陸續接力登場，《ET FASHION》也會為大家持續整理報導。